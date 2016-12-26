По данным Гидромета, средняя температура воздуха в 2016 году превысит климатическую норму примерно на 1,8 ºС. Но этот год не побьет рекорд предыдущего, который оказался для нашей страны самым теплым за всю историю наблюдений.





В уходящем году аномально холодными месяцами стали октябрь и ноябрь. Снежный покров на большей части территории страны установился уже в начале ноября и сохранялся до конца его второй декады. А вот февраль оказался исключительно теплым — среднемесячная температура превысила климатическую норму на 7,0 ºС.

Теплее обычного были весна и начало лета. Так, в марте среднемесячная температура была выше климатической нормы на 3,5 ºС. В апреле было теплее обычного на 2,7 ºС, в мае — на 1,8 ºС. В июне средняя температура воздуха превысила норму на 2,2 ºС.





Особенно жаркой была третья декада июня. В Витебской области были установлены новые температурные рекорды июня, достигавшие 32−33 ºС. Самая высокая температура года зарегистрирована 13 июля на метеостанции Василевичи (+34,7°С), а самая низкая — ночью 3 января в Бобруйске (- 26,3°С).

Декабрь, по ппрогнозам, будет выше нормы на 1,5−1,7 ºС.





Осадков выпадало больше нормы зимой и весной. Очень дождливым был октябрь — 180% нормы. А вот сентябрь, наоборот, был очень сухим — 40% от нормы.

Если совместить на одном графике все значения температуры в Минске с 1907 года, то 2016 год будет выглядеть так:





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Источник: данные для инфографики предоставлены Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (США) и могут незначительно отличаться от данных белорусского Гидромета. Сведения по Минску приведены по метеостанции на пр-те Независимости, 110 (индекс ВМО: 26 850)