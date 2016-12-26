﻿﻿ Теплее нормы, но холоднее 2015-го. Температурные рекорды уходящего года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Теплее нормы, но холоднее 2015-го. Температурные рекорды уходящего года

27.12.2016 09:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По данным Гидромета, средняя температура воздуха в 2016 году превысит климатическую норму примерно на 1,8 ºС. Но этот год не побьет рекорд предыдущего, который оказался для нашей страны самым теплым за всю историю наблюдений.


В уходящем году аномально холодными месяцами стали октябрь и ноябрь. Снежный покров на большей части территории страны установился уже в начале ноября и сохранялся до конца его второй декады. А вот февраль оказался исключительно теплым — среднемесячная температура превысила климатическую норму на 7,0 ºС.

Теплее обычного были весна и начало лета. Так, в марте среднемесячная температура была выше климатической нормы на 3,5 ºС. В апреле было теплее обычного на 2,7 ºС, в мае — на 1,8 ºС. В июне средняя температура воздуха превысила норму на 2,2 ºС.


Особенно жаркой была третья декада июня. В Витебской области были установлены новые температурные рекорды июня, достигавшие 32−33 ºС. Самая высокая температура года зарегистрирована 13 июля на метеостанции Василевичи (+34,7°С), а самая низкая — ночью 3 января в Бобруйске (- 26,3°С).

Декабрь, по ппрогнозам, будет выше нормы на 1,5−1,7 ºС.


Осадков выпадало больше нормы зимой и весной. Очень дождливым был октябрь — 180% нормы. А вот сентябрь, наоборот, был очень сухим — 40% от нормы.

Если совместить на одном графике все значения температуры в Минске с 1907 года, то 2016 год будет выглядеть так:


Обращаем внимание на то, что в мобильной версии представлена статичная инфографика. Полная интерактивная версия доступна тут.

Источник: данные для инфографики предоставлены Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (США) и могут незначительно отличаться от данных белорусского Гидромета. Сведения по Минску приведены по метеостанции на пр-те Независимости, 110 (индекс ВМО: 26 850)

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Гидромета, средняя температура воздуха в 2016 году превысит климатическую норму примерно на 1,8 ºС. Но этот год не побьет рекорд предыдущего, который...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве в 2017 году реконструируют пять домов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика