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Мининформ вынес предупреждение "Витебскому курьеру"
27.12.2016 09:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Министерство информации вынесло письменное предупреждение владельцу информационного ресурса vkurier.by, сообщили в ведомстве.
"Предупреждение вынесено 26 декабря 2016 года за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред общественным интересам", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Мининформа во вторник.
Ведомство не сообщило, какая публикация vkurier.by стала поводом для вынесения предупреждения.
Согласно белорусскому законодательству, сайт может быть заблокирован после двух предупреждений от Мининформа в течение года.
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Поводом для предупреждения со стороны Мининформа стало распространение изданием недостоверной информации, которая может причинить вред общественным интересам.
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