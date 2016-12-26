МИНСК, 27 дек — Sputnik. Министерство информации вынесло письменное предупреждение владельцу информационного ресурса vkurier.by, сообщили в ведомстве.

"Предупреждение вынесено 26 декабря 2016 года за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред общественным интересам", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Мининформа во вторник.

Ведомство не сообщило, какая публикация vkurier.by стала поводом для вынесения предупреждения.

Согласно белорусскому законодательству, сайт может быть заблокирован после двух предупреждений от Мининформа в течение года.