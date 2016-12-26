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Гомельчане в знак скорби несут цветы к зданию Российского центра науки и культуры
27.12.2016 10:11 — Новости Общества | Tut.by
В знак скорби в связи с произошедшей возле Сочи авиакатастрофой жители Гомеля несут цветы к зданию Российского центра науки и культуры.
По словам директора центра Виктора Мичурина, место скорби у входа в учреждение появилось по инициативе самих гомельчан. «Люди шли с самого утра, интересовались, можно ли оставить на крыльце цветы, свечи, лампады, иконы, — сказал он. — Чувствуется, что белорусы искренне скорбят вместе с Россией. Для нас важна поддержка братского народа».
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Люди шли с самого утра, интересовались, можно ли оставить на крыльце цветы, свечи, лампады, иконы.
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