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Гомельчане в знак скорби несут цветы к зданию Российского центра науки и культуры

27.12.2016 10:11 — Новости Общества | Tut.by  
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В знак скорби в связи с произошедшей возле Сочи авиакатастрофой жители Гомеля несут цветы к зданию Российского центра науки и культуры.


По словам директора центра Виктора Мичурина, место скорби у входа в учреждение появилось по инициативе самих гомельчан. «Люди шли с самого утра, интересовались, можно ли оставить на крыльце цветы, свечи, лампады, иконы, — сказал он. — Чувствуется, что белорусы искренне скорбят вместе с Россией. Для нас важна поддержка братского народа».

Самолет Ту-154 потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека, среди пассажиров были участники Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты. В связи с крушением Ту-154 в России сегодня объявлен национальный траур.

 
Теги: Гомель
 
 
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Люди шли с самого утра, интересовались, можно ли оставить на крыльце цветы, свечи, лампады, иконы.

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