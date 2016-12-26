В знак скорби в связи с произошедшей возле Сочи авиакатастрофой жители Гомеля несут цветы к зданию Российского центра науки и культуры.





По словам директора центра Виктора Мичурина, место скорби у входа в учреждение появилось по инициативе самих гомельчан. «Люди шли с самого утра, интересовались, можно ли оставить на крыльце цветы, свечи, лампады, иконы, — сказал он. — Чувствуется, что белорусы искренне скорбят вместе с Россией. Для нас важна поддержка братского народа».

Самолет Ту-154 потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека, среди пассажиров были участники Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты. В связи с крушением Ту-154 в России сегодня объявлен национальный траур.