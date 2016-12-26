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Очереди на границе: в Польшу легковые, в Литву – грузовые
27.12.2016 10:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Очереди из автомобилей на границе Беларуси с Польшей и Литвой начали собираться во вторник, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета РБ по состоянию на 10:00.
На белорусско-литовской границе начинают собираться преимущественно большегрузы. В частности, в пункте пропуска "Бенякони" стоят 35 грузовиков, в "Каменном Логе" — 60 грузовых автомашин и 15 легковых, ожидающих выезда в Литву. В "Котловке" — только десять легковых машин.
Легковые автомобили собираются на белорусско-польской границе, больше всего их в пункте пропуска "Брест", через который жители региона ездят на "закупы" в приграничные польские города Тересполь и Бяла-Подляску — там в "колейке" собрались 120 машин. В "Брузгах" — 63 легковушки, в "Берестовице" — 51 машина.
Ранее государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась сообщал, что проблема очередей грузовиков на границе
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Больше всего легковых автомобилей собралось в направлении Тересполя, небольшие очереди из фур начали собираться на границе с Литвой.
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