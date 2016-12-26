МИНСК, 27 дек — Sputnik. Главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт подвел итоги победного матча "зубров" над сборной Канады в рамках Кубка Шпенглера, сообщили Sputnik в пресс-службе столичной команды .

Накануне в швейцарском Давосе минчане провели первый поединок в розыгрыше Кубка Шпенглера. Соперниками дружины Вудкрофта стали канадские хоккеисты, выступающие в европейских лигах. Игра завершилась со счетом 4:7 в пользу "зубров".

"Сегодня мы одержали важную победу. Как я сказал игрокам в раздевалке: "В начале матча нам понадобилось немного времени, чтобы нащупать свою игру, показать наш характер и нашу игровую систему", — сказал Вудкрофт.

По словам специалиста, ему понравились действия подопечных на льду. "Мы знали, что будем улучшать свою игру от периода к периоду, и у нас это получилось. Наш игровой план сработал, и мы смогли победить сегодня", — уточнил он.

Вудкрофт заметил, что перед стартом заключительной 20-минутки тренеры напомнили игрокам, "что все здорово отработали во втором периоде, чтобы мы могли вернуться в игру".

"После первого перерыва мы сказали: "Ребята, команда строится на характере. Во второй трети мы должны показать, что уделяем внимание всем деталям игры и действуем просто, быстро и активно". Нам удалось это во втором периоде, и мы смогли вернуться в игру", — продолжил он.

Во втором перерыве наставник попытался донести до хоккеистов, что они играют на другом уровне, чем соперники, и канадцы не знакомы с характером минчан. Вудкрофт призвал "зубров" показать всю свою мощь в третьем периоде.

"Конечно, старт периода выдался невразумительным, нам не удалось отстоять оставшееся время в меньшинстве. Но когда игроки вернулись на лавку, мы сказали, что нам в любом случае просто необходимо забрасывать еще. И это сработало", — добавил наставник.

Вудкрофт отметил, что все забитые шайбы в ворота канадцев очень важны. Однако среди них он выделил точные броски Сергея Дрозда и Евгения Ковыршина.

"Мы всегда настраиваемся на матч, как на 60 минут непрерывной работы, которая будет способна сломить сопротивление любого соперника. Именно так надо работать. Конечно, мы не сможем выиграть матч в первые минуты, но мы и не сдадимся в последние минуты игры. Мы этим по-настоящему гордимся. Если ты все делаешь именно так, то обычно у тебя получается добиться хорошего результата", — заключил Вудкрофт.

Следующий матч минчане проведут в среду, 28 декабря, со швейцарским "Давосом".