В воздухе и ледяной воде, на гироскутере и лопифите, с йети, человеком-кустом и Чубаккой работал видеоотдел TUT.BY в уходящем 2016 году. Сегодня мы публикуем подборку видео , которое больше всего понравилось нам и вам.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!

Вместе с роупджамперами мы повторили рекорд Гиннесса и в прыжке с высоты макнули драник в сметану . Ролик собрал больше просмотров, чем оригинальный рекорд.

Для нас делали полицейский разворот на БЕЛАЗе, перед нашим объективом силач Кирилл Шимко сдвигал самый большой вертолет в Беларуси.

Мы встретили самолет "Белавиа" в новой ливрее .

Пять с половиной тысяч человек на наших глазах окунулись в крещенскую купель, мальчишка из Гродно продемонстрировал в действии свой аквабайк , а малыш в столице проверил в действии первый аквапарк под открытым небом. Вместе с авантюристкой, которая согласилась прямо с улицы улететь на неделю приключений в Грузию, там побывал и оператор TUT.BY.

Иван Величко чуть не утонул , в октябре упав в Свислочь с SUP-серфа.

Мы посмотрели на июльскую бурю в Минске и за его пределами, а потом с высоты взглянули на ее последствия .

Протестировали самые популярные аттракционы в столичных парках.

Увидели, как пуантилист создает портрет белорусского нобелевского лауреата точками. Следили, как трое суток готовили сцену для выступления Армина ван Бюрена.

Мы провели первую в Беларуси онлайн-трансляцию с квадрокоптера и посмотрели с высоты на новую развязку, национальную библиотеку, столичные ТЭЦ, застройку проспекта Дзержинского и многие другие объекты столицы.

Мы поджигали мыльные пузыри и следили за сносом легендарного тополя на площади Победы, протестировали велодорожки от Малиновки до Уручья, испытали транспортные новинки и проверили Дедов Морозов на полиграфе.

По нашей просьбе футболист команды "Крумкачы" повторил трюк Суареса , а король экономики Сергей Чалый посоревновался в танце с королевой тверка Олей Лета.

Большой популярностью пользовались ролики о событиях 25-летней давности в Вискулях и 20-летней давности в Минске во время референдума , итоги которого изменили парламент и продлили президентские полномочия.

Отдельного внимания заслуживают ролики-позитивы. Дважды в Минск заглядывал Дарт Вейдер , который нашел здесь даже сына Люка, снег в городе помогал расчищать снежный человек, после сильнейшего дождя на поверхность выбежала крыса-мутант , летом ожил куст и стал человеком, а в день учителя в одной из столичных школ побывали Эйнштейн , Майкл Джексон и Буратино.

Следить за новыми материалами на портале можно не только на титульной странице, но и по тегу "Видео" , на нашей странице в социальной сети Facebook , где проходят прямые трансляции студийных эфиров, которые лишь после монтажа попадают на портал, а также на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, чтобы быть вместе и в 2017 году!