В воздухе и ледяной воде, на гироскутере и лопифите, с йети, человеком-кустом и Чубаккой работал видеоотдел TUT.BY в уходящем 2016 году. Сегодня мы публикуем подборку , которое больше всего понравилось нам и вам. видео
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Вместе с роупджамперами мы повторили рекорд Гиннесса и в прыжке с высоты
. Ролик собрал больше просмотров, чем оригинальный рекорд. макнули драник в сметану
Для нас делали
на БЕЛАЗе, перед нашим объективом силач Кирилл Шимко сдвигал полицейский разворот в Беларуси. самый большой вертолет
Мы встретили самолет
. "Белавиа" в новой ливрее
Пять с половиной тысяч человек на наших глазах окунулись в крещенскую купель, мальчишка из Гродно продемонстрировал в действии свой аквабайк , а малыш в столице проверил в действии первый аквапарк под открытым небом. Вместе с авантюристкой, которая согласилась прямо с улицы улететь на неделю приключений в Грузию, там побывал и оператор TUT.BY.
, в октябре упав в Свислочь с SUP-серфа. Иван Величко чуть не утонул
Мы посмотрели
в Минске и за его пределами, а потом на июльскую бурю . с высоты взглянули на ее последствия
в столичных парках. Протестировали самые популярные аттракционы
Увидели, как
белорусского нобелевского лауреата точками. Следили, как пуантилист создает портрет для выступления Армина ван Бюрена. трое суток готовили сцену
Мы провели первую в Беларуси
и онлайн-трансляцию с квадрокоптера на новую развязку, национальную библиотеку, столичные ТЭЦ, застройку проспекта Дзержинского и многие другие объекты столицы. посмотрели с высоты
Мы
и следили поджигали мыльные пузыри на площади Победы, за сносом легендарного тополя от Малиновки до Уручья, испытали протестировали велодорожки и проверили Дедов Морозов на полиграфе. транспортные новинки
По нашей просьбе футболист команды "Крумкачы"
, а король экономики Сергей Чалый повторил трюк Суареса с королевой тверка Олей Лета. посоревновался в танце
Большой популярностью пользовались ролики о событиях
и 20-летней давности в Минске 25-летней давности в Вискулях , итоги которого изменили парламент и продлили президентские полномочия. во время референдума
Отдельного внимания заслуживают ролики-позитивы. Дважды в
Минск заглядывал , который нашел здесь даже сына Люка, снег в городе Дарт Вейдер человек, после сильнейшего дождя на поверхность помогал расчищать снежный , выбежала крыса-мутант и стал человеком, а в день учителя в одной из столичных школ летом ожил куст , Майкл Джексон и Буратино. побывали Эйнштейн
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От йети до человека-куста, в воздухе и в Свислоче в октябре, на гироскутере и лопифите работал видеоотдел TUT.BY в уходящем 2017 году. Сегодня мы публикуем подборку...
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