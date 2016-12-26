Неизвестные отодвинули бетонные блоки на дороге к аварийному мосту через Плису, соединяющем Жодино с микрорайоном Заречье, пишет ex-Press.by.





Мост был закрыт на капитальный ремонт в декабре 2015 года. В течение этого года ремонт так и не начался. Водители все это время пользовались объездными путями по улицам Полевая и Школьная.

В 2015 году мост исследовали специалисты ЗАО «Стройизыскания» и выдали заключение об его аварийном состоянии. Одна из опор моста дала крен, из-за которого ездить по мосту опасно. Специалисты констатировали, что конструкция и ширина моста — 7,5 метра и высота перил меньше метра — не соответствуют современным требованиям.

Реконструировать мост будут за бюджетные средства, а выбирать подрядчика — через электронные торги. Если строительство моста в Заречье будет включено в Титульный список на 2017 год, то подрядчик определится только к апрелю. Проектный же срок строительства — около двух месяцев.

Капремонт должен усилить конструкцию нового моста, здесь появятся пешеходные дорожки. Проект прошел экспертизу и сейчас проходит согласования. По предварительным подсчетам реконструкция будет стоить более 5 миллиардов неденоминированных рублей. В 3 миллиарда 800 миллионов оценивается капремонт самого моста и около 2 миллиардов — обустройство подъездных путей.