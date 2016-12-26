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Обнародован предварительный отчет об авиакатастрофе в Колумбии
27.12.2016 11:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Лайнер, который перевозил футболистов бразильского клуба "Шапекоэнсе" и разбился на территории Колумбии, был перегружен, а экипаж не решился на необходимую дозаправку, свидетельствуют данные предварительного отчета, передает
© REUTERS Jaime Saldarriaga
Лайнер
Согласно информации, содержащейся в отчете, к трагедии привела череда ошибок, включая некорректный план полета. Кроме того, говорится о том, что экипажу было известно о нехватке топлива, однако пилоты сообщили об этом уже тогда, когда не было места для маневра. Возможность приземления для дозаправки обсуждалась экипажем, однако пилоты этого не сделали. Отмечается, что к увеличению расхода привел и сильный встречный ветер.
В отчете говорится и о том, что за шесть минут до катастрофы в самолете работал только один двигатель, а избыток багажа на борту составил полтонны, хотя, по данным экспертов, перегруженность не повлияла на аварию.
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Самолет с футболистами "Шапекоэнсе" был перегружен, кроме того, ему не хватало топлива, и экипаж был осведомлен об этом, однако не стал приземляться для дозаправки.
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