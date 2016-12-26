﻿ Обнародован предварительный отчет об авиакатастрофе в Колумбии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Обнародован предварительный отчет об авиакатастрофе в Колумбии

27.12.2016 11:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Лайнер, который перевозил футболистов бразильского клуба "Шапекоэнсе" и разбился на территории Колумбии, был перегружен, а экипаж не решился на необходимую дозаправку, свидетельствуют данные предварительного отчета, передает РИА Новости.

Обнародован предварительный отчет об авиакатастрофе в Колумбии
© REUTERS Jaime Saldarriaga
Пилот разбившегося самолета с ФК "Шапекоэнсе" проходил по следствию

Лайнер потерпел крушение 29 ноября недалеко от Мельдеина в Колумбии. На борту находились девять членов экипажа и 68 пассажиров, среди которых игроки ФК "Шапекоэнсе". В авиакатастрофе выжили девять человек, включая трех футболистов.

Согласно информации, содержащейся в отчете, к трагедии привела череда ошибок, включая некорректный план полета. Кроме того, говорится о том, что экипажу было известно о нехватке топлива, однако пилоты сообщили об этом уже тогда, когда не было места для маневра. Возможность приземления для дозаправки обсуждалась экипажем, однако пилоты этого не сделали. Отмечается, что к увеличению расхода привел и сильный встречный ветер.

В отчете говорится и о том, что за шесть минут до катастрофы в самолете работал только один двигатель, а избыток багажа на борту составил полтонны, хотя, по данным экспертов, перегруженность не повлияла на аварию.

Ранее Конфедерация южноамериканского футбола присвоила "Шапекоэнсе" звание победителя Южноафриканского кубка.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет с футболистами "Шапекоэнсе" был перегружен, кроме того, ему не хватало топлива, и экипаж был осведомлен об этом, однако не стал приземляться для дозаправки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
От лопифита до БЕЛАЗа, из аквапарка в Свислочь в октябре: лучшее видео TUT.BY за год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика