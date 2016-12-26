МИНСК, 27 дек — Sputnik. Лайнер, который перевозил футболистов бразильского клуба "Шапекоэнсе" и разбился на территории Колумбии, был перегружен, а экипаж не решился на необходимую дозаправку, свидетельствуют данные предварительного отчета, передает РИА Новости .



© REUTERS Jaime Saldarriaga Пилот разбившегося самолета с ФК "Шапекоэнсе" проходил по следствию

Лайнер потерпел крушение 29 ноября недалеко от Мельдеина в Колумбии . На борту находились девять членов экипажа и 68 пассажиров, среди которых игроки ФК "Шапекоэнсе". В авиакатастрофе выжили девять человек, включая трех футболистов.

Согласно информации, содержащейся в отчете, к трагедии привела череда ошибок, включая некорректный план полета. Кроме того, говорится о том, что экипажу было известно о нехватке топлива, однако пилоты сообщили об этом уже тогда, когда не было места для маневра. Возможность приземления для дозаправки обсуждалась экипажем, однако пилоты этого не сделали. Отмечается, что к увеличению расхода привел и сильный встречный ветер.

В отчете говорится и о том, что за шесть минут до катастрофы в самолете работал только один двигатель, а избыток багажа на борту составил полтонны, хотя, по данным экспертов, перегруженность не повлияла на аварию.

Ранее Конфедерация южноамериканского футбола присвоила "Шапекоэнсе" звание победителя Южноафриканского кубка .