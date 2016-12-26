﻿ Минобороны РБ: мы никогда не эксплуатировали Ту-154Б-2. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минобороны РБ: мы никогда не эксплуатировали Ту-154Б-2

27.12.2016 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Белорусская армия никогда не эксплуатировала самолеты Ту-154Б-2, сообщили Sputnik во вторник в министерстве обороны Беларуси, комментируя информацию российских СМИ о том, что военные приостанавливают полеты этого типа воздушных судов до выяснения причин крушения под Сочи.

Минобороны РБ: мы никогда не эксплуатировали Ту-154Б-2
© Sputnik / Мария Амелина
Прикоснуться к легенде: как прощались с Ту-154М в Гомеле

Во вторник ряд российских СМИ сообщил о том, что в связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования.

"Мы эти самолеты никогда не эксплуатировали", — сказали в Минобороны, уточнив, что Ту-154 эксплуатирует в Беларуси гражданская авиация.

В свою очередь в авиакомпании "Белавиа" категорически отказались комментировать использование Ту-154 в контексте авиакатастрофы над Черным морем.

"В данном контексте мы не будем ничего комментировать", — заявили Sputnik в пресс-службе компании.

Ранее агентство со ссылкой на авиакомпанию сообщало, что "Белавиа" постепенно будет отказываться от использования Ту-154. "Тушка" национального авиаперевозчика в свой последний полет отправится 28 декабря 2016 года. Самолет перевезет вахтовиков-нефтяников из Беларуси в Россию.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители "Белавиа" отказываются от комментариев по поводу Ту-154 в контексте трагедии над Черным морем.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Обнародован предварительный отчет об авиакатастрофе в Колумбии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика