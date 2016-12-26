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Минобороны РБ: мы никогда не эксплуатировали Ту-154Б-2
27.12.2016 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Белорусская армия никогда не эксплуатировала самолеты Ту-154Б-2, сообщили Sputnik во вторник в министерстве обороны Беларуси, комментируя информацию российских СМИ о том, что военные приостанавливают полеты этого типа воздушных судов до выяснения причин
© Sputnik / Мария Амелина
Во вторник ряд российских СМИ сообщил о том, что в связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования.
"Мы эти самолеты никогда не эксплуатировали", — сказали в Минобороны, уточнив, что Ту-154 эксплуатирует в Беларуси гражданская авиация.
В свою очередь в авиакомпании "Белавиа" категорически отказались комментировать использование Ту-154 в контексте авиакатастрофы над Черным морем.
"В данном контексте мы не будем ничего комментировать", — заявили Sputnik в пресс-службе компании.
Ранее агентство со ссылкой на авиакомпанию сообщало, что "Белавиа" постепенно будет отказываться от использования Ту-154. "Тушка" национального авиаперевозчика в свой последний полет отправится 28 декабря 2016 года. Самолет
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Представители "Белавиа" отказываются от комментариев по поводу Ту-154 в контексте трагедии над Черным морем.
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