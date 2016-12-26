Министерство здравоохранения приняло во внимание предложения по проекту постановления о медицинской этике. Проект будет доработан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общественное обсуждение по проекту постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении норм медицинской этики и деонтологии» прекращено в связи с его доработкой. Ведомство выражает благодарность за проявленный к документу интерес.

«Предложения и замечания, поступившие в Министерство здравоохранения, приняты во внимание», — говорится в сообщении. Минздрав сообщит дополнительно о повторном общественном обсуждении проекта постановления.

Напомним, в проекте постановления были прописаны предлагаемые нормы медицинской этики в Беларуси.

Согласно проекту, медицинские и фармацевтические работники должны проявлять вежливость и сдержанность при работе. Общаясь с пациентами, они должны следить за корректностью не только своей речи, но и жестов и мимики. В документе сказано, что критика не должна влиять на качество работы медика. То же самое относится к политике и личной заинтересованности — медработник должен исключить влияние этих факторов на свои обязанности. Документ обязывает врача рассказывать пациенту о нежелательном эффекте назначаемых лекарств и не допускать рекламы.

Отдельно сказано про внешний вид медицинских работников. Так, документ запрещает носить на работе одежду из прозрачных тканей, шейные платки, крупные украшения, пляжную обувь и обувь на высоком каблуке. Медицинский халат должен прикрывать минимум две трети бедра. Нельзя пользоваться яркой косметикой, резкими духами и носить наращенные ногти. Также недопустимо открытое ношение религиозных знаков и символов.

Именно запрет на ношение религиозных символов вызвал критику в правосалавных и католических кругах. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич задался вопросом — почему в этом случае значок партии можно носить, а крестик нет? Его поддержал и глава БПЦ митрополит Павел, который предположил , что запрет на ношение религиозных знаков может вызвать протесты верующих.