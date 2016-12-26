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Как в четырех теплицах фермеры в Кличевском районе выращивают зимой зеленый лук и укроп
27.12.2016 11:51 — Новости Общества | Tut.by
В Кличевском районе среди зимы зреет сочный зеленый лук. Свежую зелень выращивает фермерское хозяйство «Константа арт».
Сейчас в теплицах растут зеленый лук и укроп, но фермеры собираются освоить новый продукт. Выращивать рукколу и листовые салаты кличевцы хотят с надеждой на расширение рынков сбыта в Беларуси и экспортные поставки в Россию.
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Фермерское хозяйство в деревне Константов Кличевского района занимается органическим земледелием. Четыре теплицы в холодный сезон могут давать до трех тонн зелени в месяц.
Накануне новогодних и рождественских праздников лук разбирают активно. Его покупают магазины Кличевского райпо и торговые сети Бобруйска. Но пик спроса на зелень ожидается во второй половине зимы, когда люди соскучатся по свежим витаминам.
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Выращивать рукколу и листовые салаты кличевцы хотят с надеждой на расширение рынков сбыта в Беларуси и экспортные поставки в Россию.
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