Согласно официальной информации, число ИП в Беларуси в текущем году сократилось на 3,3%. Однако власти не считают, что это много. Сами предприниматели за год так и не сумели добиться никаких особенных уступок со стороны государства.

Как сообщил Национальный статистический комитет, по данным на 1 декабря 2016 года в Беларуси действовало 142,8 тыс. юридических лиц и 249,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Количество юрлиц по сравнению с данными на 1 декабря 2015 года увеличилось на 0,5% (на 1 января 2016 года — выросло на 0,9%), количество ИП — сократилось на 3,3 (на 2,4%). Об этом пишет БелаПАН .

Наибольшее число юрлиц находится в Минске — 50 721 (за год их число увеличилось на 2,4%). В Минской области — 26 498 (увеличение на 0,8%), в Брестской — 14 613 (на 0,03% больше), Гомельской — 13 916 (на 1,5% меньше), Витебской — 13 279 (на 2,8% меньше), Могилевской — 12 178 (на 0,1% больше), Гродненской — 11 640 (на 1,2% меньше).

Наибольшее количество ИП также находится в Минске — 80 406 (за год их количество снизилось на 1,2%). В Минской области — 37 800 (увеличение на 0,3%), в Брестской — 32 845 (на 4% меньше), Гомельской — 26 966 (на 4% меньше), Гродненской — 25 784 (на 7,5% меньше), Витебской — 22 438 (на 8,3% меньше), Могилевской — 23 232 (на 4,2% меньше).

Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,7% в общем количестве действующих организаций (на 1 декабря 2015 года — 12,8%). Из 142,8 тыс. действующих организаций в сфере производства осуществляли деятельность 33,6 тыс. (23,5% общего количества), в сфере услуг — 109,2 тыс. (76,5%).

Отметим, что 23 декабря в Минэкономики прошло очередное заседание рабочей группы по вопросам деятельности ИП. На заседании поднимался вопрос исполнения индивидуальными предпринимателями норм Указа президента от 11 июля 2012 года № 313 (в редакции Указа №350, изданного 28 сентября 2016 года), касающихся обращения с отходами и Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами».

Как рассказал председатель РОО «Перспектива», на заседание из 27 участников прибыло только 11, а рабочая группа предложила обсудить более важные для ИП вопросы микропартий и предлагаемый Шумченко «народный проект» уже в январе. Заседанием рабочей группы Анатолий Шумченко остался крайне недоволен, и призвал ИП выйти с забастовкой.

«Предлагаю в день рассмотрения на рабочей группе Народного Проекта в знак поддержки данного документа провести однодневную республиканскую забастовку и прийти к зданию Минэкономики! Мы хотим сказать чиновникам Минэкономики, не нужно играть в игры! Сегодня народ у опасной черты! Вопросы нужно решать незамедлительно! Вопросы микропартий Правительство отклонило ещё весной 2016 года, зачем его вынесли вновь на обсуждение! ИП не просили этого! Мой вывод: предпринимателей продолжают обманывать и дурачить. Этому нужно положить конец и перейти в формат реальных переговоров и решений проблемных вопросов в малом бизнесе! Забастовка в День рассмотрениям рабочей группой Народного Проекта!», - написал Шумченко на своей странице в социальной сети.

Напомним также, что под Новый год власти нескольких белорусских регионов приняли решение поднять ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей. Экономисты смысла в этом шаге не видят и называют это проявлением политики по вытеснению ИП с рынка.

«Я не понимаю, зачем это делается, от индивидуальных предпринимателей почти ничего не осталось», — прокомментировал БДГ решение о повышении ставки налога экономист Сергей Чалый.

Таким образом, не исключено, что в будущем году тенденция сокращения ИП в Беларуси продолжится.