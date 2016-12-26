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"Без билета", танцы тракторов и салют. 27 декабря возле МТЗ пройдет новогодний праздник

27.12.2016 12:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Во вторник, 27 декабря, в сквере возле МТЗ пройдет новогодний праздник для всех желающих с торговлей, песнями и даже танцами тракторов. Об этом рассказали на предприятии.


Фото предоставлено МТЗ

Недалеко от проходной Тракторного завода уже установлена елка, возле которой 27 декабря и организуют праздник. Здесь поставят палатки с едой, напитками и сувенирами. Будут продавать и глинтвейн в фирменных кружках, которые можно будет купить на месте.

В 16.00 возле МТЗ выступят белорусские артисты: Алёна Ланская, Владимир Ухтинский, Дария, группы «Без билета», «Лас Вегас», «Дрозды» и «Тяни-толкай». Около 18.00 возле елки начнутся танцы тракторов. Водители продемонстрируют хоровод, вальс и танго.

В 20:00 на заводских башнях устроят лазерное шоу и дадут праздничный салют.

 
 
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