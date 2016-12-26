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"А если возникнет такая же пробка, как у цирка?" Архитектор о сносе здания ВДНХ на Янки Купалы
27.12.2016 12:37 — Новости Общества | Tut.by
На прошлой неделе подтвердилась информация о том, что в планах городских властей
Пока идем к выставочному павильону, Юрий Михайлович рассказывает о недавнем знакомстве с профессором из Великобритании:
— Он изучает истоки «зеркальной архитектуры». И в Минск приезжал целенаправленно, чтобы подготовить публикацию для специализированного журнала. Работал с архивными документами, интересовался историей здания. И поверить не мог, что его собираются сносить.
Открытие павильона ВДНХ БССР, построенного по проекту архитекторов Сергея Ботковского, Юрия Градова и Леонида Левина, стало одним из важных событий в жизни Минска 1968 года. Об этом можно судить хотя бы по публикациям газеты «Вечерний Минск». Журналисты делали серию репортажей: со стройки, о подготовке экспозиции, открытии первой выставки. Любопытный факт, в то время молодые архитекторы Градов и Левин параллельно работали над созданием мемориального ансамбля «Хатынь» (в 1970 году авторский коллектив удостоен Ленинской премии).
На архивных снимках видно, что на площадке у павильона ВДНХ демонстрировалась строительная и сельскохозяйственная техника. Обязательный экспонат для «фото на память» — самосвал БелАЗа. В демонстрационном зале — достижения науки и техники, всевозможное оборудование, мебель, стройматериалы, электроприборы. Прозрачные стены павильона, как намек: «Нам есть что показать». На второй ярус, или антресоль, ведут лестницы. Это пространство для выставок одежды, продуктов питания. И сегодня зал «БелЭкспо» востребован, события расписаны на год вперед. Две недели назад, когда здесь проходила ремесленная ярмарка «Млын», очередь из желающих посетить ее начиналась с улицы.
Подходим ко входу в здание, Юрий Михайлович поясняет:
— Стремились, чтобы павильон воспринимался легким, прозрачным. И не «давил» на набережную Свислочи.
Принцип лаконично и просто — минимализм. Узнаваемый декор — кайма из металлических многогранников. Предполагалось, что они будут из цветного стекла. Авторы проекта ездили на стеклозавод «Неман», но воплотить идею так и не получилось. Помог завод холодильников, там удалось выполнить необходимые декоративные элементы, но в металле.
Спрашиваю, не было ли сомнений тогда, в 1960-е, «стеклить» стены.
— Молодые были, наглые, — шутит собеседник. — После института работал во Фрунзе (ныне Бишкек. — TUT.BY). Тогда два моих объекта — стеклянные павильоны ресторана и столовой — вошли в книгу «Архитектура СССР за 50 лет». Они были построены в начале 1960-х. Так что уже был опыт работы с этим материалом.
Вспоминает о командировке в Москву, куда их с Левиным направило руководство смотреть новомодное здание из стекла — выставочный павильон в Сокольниках. В книге Леонида Левина (Леонида Менделевича не стало в 2014 году) об этом написано так: «Делаем с Юрой свои предложения. Официальное архитектурное руководство настойчиво подталкивает нас к московскому варианту. Всем видится стеклянный куб. Это модно».
Когда рассматриваем интерьер павильона, Юрий Михайлович обращает внимание на щели в полу по периметру:
— Через них поступает теплый воздух. Была разработана особая система отопления.
Рассказывает о смелом по тем временам замысле, который так и не удалось воплотить:
— Настаивал на том, чтобы металлоконструкции были расположены снаружи здания, а не под стеклом. Но начальство не позволило. В 1977 эту идею блестяще воплотят французы во время строительства Центра Жоржа Помпиду.
В завершении экскурсии задаю архитектору вопрос о наболевшем:
— Спокойно реагирую на то, что павильона может не быть. Город развивается, меняются его потребности, — рассуждает Градов о том, как воспринял известие о возможном сносе здания. — Другое дело, ради чего освобождать это место. А если возникнет такая же «пробка», как у цирка, где воткнулся «Кемпински»?.. Нельзя забывать, что это зона водно-зеленого диаметра, где главным героем должна быть река Свислочь.
Архитектор Галина Левина, которая не только продолжает дело отца Леонида Левина, но и изучает его творческое наследие, считает, что «здание павильона ВДНХ — яркий самобытный пример белорусской архитектуры 1960-х годов».
— Память — это цепочка. Если какие-то звенья вываливаются, то тогда возникает недопонимание истории, домыслы, — продолжает Галина Леонидовна. — И если такого рода архитектура будет вычищена из визуального восприятия Минска, нам будет казаться, что 1960-е — только панельки, типовая архитектура. А это не так.
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TUT.BY встретился с архитектором Юрием Градовым - одним из авторов здания ВДНХ, и выяснил, почему знаменитая "стекляшка" - одно из знаковых зданий в архитектуре Минска...
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