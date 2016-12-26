Милиция усилит охрану мест массовых гуляний на праздники, движение грузовиков рядом с елками и ярмарками ограничат, машины, оставленные без присмотра, будут проверять.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Вчера президент, напомнив о недавних трагедиях в Европе, потребовал от силовиков обеспечить безопасность белорусов.

«Я прошу это иметь в виду прежде всего, особенно в канун массовых мероприятий, связанных со светлыми и радостными для каждого человека праздниками — Новым годом и Рождеством, — отметил Лукашенко. — Страшная катастрофа в квадрате, когда люди гибнут, ожидая этих торжеств, праздников. Это недопустимо».

Дмитрий Курьян, замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД, рассказал, что милиция в преддверие праздников уже усилила меры безопасности. Так, усилена охрана в местах проведения акции «Наши дети», то же самое ждет и территории массовых гуляний на Новый год. Представитель МВД подчеркнул, что все эти меры — профилактические, поскольку «обстановка в стране абсолютно стабильная и контролируемая».

Перед новогодними праздниками личный состав МВД переведен на усиленный вариант несения службы. На массовых мероприятиях будет действовать пропускной режим: предусмотрено оцепление, осмотр территории, оборудование КПП и эвакуационных выходов. Желающих пройти на гуляния ждет личный досмотр и досмотр вещей.

— Для комфортного отдыха и исключения негативных последствий целесообразно приходить на праздник заранее, — посоветовал Курьян.

В местах скопления людей увеличится плотность нарядов. В прилегающих районах милиция будет проверять машины, оставленные без присмотра, и ограничит движение грузовиков. Напомним, именно на грузовиках нападали на отдыхающих террористы в Ницце и в Берлине.

Госавтоинспекция, как и милиция, будет работать в усиленном режиме. Особое внимание будет уделено организации дорожного движения в местах массовых гуляний и контроль за соблюдением ПДД.

— Граждане не должны думать, что все сотрудники будут задействованы где-то на мероприятиях, и можно будет в другом месте нарушать правила дорожного движения, — предупредил Станислав Соловей, старший инспектор по особо важным делам УГАИ МВД.

Особенно усиленно инспекторы будут контролировать появление на дорогах пьяных водителей.

В местах проведения гуляний уже дежурят бригады скорой помощи, рассказал Олег Панчук, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава.

С особым вниманием Минздрав (впрочем, как и остальные ведомства) советует отнестись к пиротехнике. По информации ведомства, в период новогодних и рождественских праздников от нее страдает в среднем около 100 человек. В основном, люди получают травмы кисти, глаза и ожоги лица.

— Половина пострадавших идет на госпитализацию, из них до 15% выходят на инвалидность, — сказал Панчук.