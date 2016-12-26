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Во время транспортировки нового корпуса для реактора БелАЭС произошла нештатная ситуация

27.12.2016 12:51 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 27 декабря. Во время транспортировки нового корпуса для реактора Белорусской АЭС произошла нештатная ситуация. Это следует из сообщения отдела информации и общественных связей РУП "БелАЭС", размещенного 27 декабря на официальном сайте предприятия.

"26 декабря 2016 г. во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги произошло в негабаритном месте незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза (корпуса реактора для Белорусской АЭС) об опору контактной сети. Повреждений на корпусе реактора не выявлено. Нарушения графика движения поездов не было. Груз далее следует по установленному расписанию", — говорится в сообщении.

Накануне, 26 декабря, интернет-ресурс charter97.org со ссылкой на жителя Толочинского района (Витебская область) сообщил, что с новым корпусом реактора произошел инцидент. По словам источника, корпус затронул опору контактной сети и мог получить повреждения.

Инцидент с первым корпусом реактора произошел на стройплощадке БелАЭС 10 июля: во время пробной тренировочной установки корпуса реактора 330-тонный агрегат сорвался и упал. По требованию Беларуси российская сторона заменила поврежденный корпус.

Новый корпус реактора ВВЭР-1200 весит более 330 тонн, его высота — 13 метров, диаметр — 4,5 метра. В конце октября его отправили из Волгодонска в Беларусь. Как рассказал гендиректор АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов, транспортировка изделия до пункта назначения представляет собой сложную логистическую операцию: доставка от завода-изготовителя на специализированной автотехнике на причал Цимлянского водохранилища в Волгодонске, транспортировка по реке до Нововоронежа, а далее — в Островец по железной дороге специализированным транспортом. На Островецкую площадку, где строится БелАЭС, новый корпус должен прибыть до конца года.

БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 декабря. Во время транспортировки нового корпуса для реактора Белорусской АЭС произошла нештатная ситуация. Это следует из сообщения отдела информации и...

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