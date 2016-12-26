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Борщевский: "Витебский курьер" не знает, за что получил предупреждение
27.12.2016 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Редактор "Витебского курьера" Олег Борщевский рассказал, что предупреждение владельцу информационного ресурса vkurier.by Министерство информации вынесло в тот момент, когда две трети редакции ушло на новогодние каникулы.
"Под покровом ночи неожиданно министерство выставило на своем сайте предупреждение против нашего сайта. Ни я, ни владелец (все мы были в этот момент в разных часовых поясах) никаких писем не получали", — пояснил Sputnik Борщевский.
Министерство информации вынесло письменное предупреждение владельцу информационного ресурса vkurier.by.
"Предупреждение вынесено 26 декабря 2016 года за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред общественным интересам", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Мининформа во вторник.
Министерство при этом не сообщило, какая публикация портала стала поводом для вынесения предупреждения.
"Поэтому остаемся в неведении и строим догадки. Обсудив последние статьи, мы решили, что на нас пожаловался Новолукомльский завод. Он и раньше угрожали судами", — рассказал Борщевский.
Собеседник агентства пояснил, что претензии со стороны властей были и раньше, сейчас в редакции намерены "вспомнить минувшие дни и судиться в ответ".
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Редактор издания рассказал, что в редакции пришлось долго гадать, выясняя, какой именно текст не понравился министерству информации.
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