﻿﻿ Доставка "Евроопта" заработала во всех областных городах и деревнях Минской области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Доставка "Евроопта" заработала во всех областных городах и деревнях Минской области

27.12.2016 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С 25 декабря "ГиперМолл" обслуживает жителей Минска, Гродно, Витебска, Гомеля, Могилева, Бреста, всех городов и 300 деревень Минской области, говорится на сайте gipermall.by.

Правда, если по Минску обещают доставить покупки в день заказа, то по Минской области и областным городам — в течение одного-двух дней.

Заказать с доставкой на дом можно бакалею, молочную продукцию с длительным сроком хранения, хлебобулочные изделия, напитки, сладости, детское питание и товары для детей, бытовую химию, косметику и парфюмерию, одежду, обувь, галантерею и др.

Доставку можно оформить на собственный адрес или на адрес родственников и знакомых, которые не могут сделать ее самостоятельно. Проверить, работает ли услуга в вашей местности, можно здесь.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правда, если по Минску обещают доставить покупки в день заказа, то по Минской области и областным городам - в течение одного-двух дней.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Борщевский: "Витебский курьер" не знает, за что получил предупреждение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика