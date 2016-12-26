С 25 декабря "ГиперМолл" обслуживает жителей Минска, Гродно, Витебска, Гомеля, Могилева, Бреста, всех городов и 300 деревень Минской области, говорится на сайте gipermall.by .

Правда, если по Минску обещают доставить покупки в день заказа, то по Минской области и областным городам — в течение одного-двух дней.

Заказать с доставкой на дом можно бакалею, молочную продукцию с длительным сроком хранения, хлебобулочные изделия, напитки, сладости, детское питание и товары для детей, бытовую химию, косметику и парфюмерию, одежду, обувь, галантерею и др.

Доставку можно оформить на собственный адрес или на адрес родственников и знакомых, которые не могут сделать ее самостоятельно. Проверить, работает ли услуга в вашей местности, можно здесь .