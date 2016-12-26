Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем недовольстве работой свободных экономических зон (СЭЗ) на территории республики, поскольку польза от них неочевидна, а условия их функционирования на рынке ЕАЭС неравноценны, передает БЕЛТА .

«Что вообще государство получает от функционирования этих свободных экономических зон? Наше, белорусское государство, а не государство, которое находится на стадии развития как «банановая» республика, где занять человека в каком-то деле - это благо», - заявил он.

По словам Лукашенко, в 2016 году резиденты СЭЗ перечислили в бюджет немногим более $200 млн. При этом, подчеркнул он, больше всего его поразила средняя заработная плата в СЭЗ - всего $350, что соответствует средней по стране или даже немного ниже ее.

«Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют? То есть в бюджет несчастных $200 млн, и зарплата у людей никакая. Поэтому у меня возникает вопрос, стоит ли нам воевать на всех уровнях за эти свободные экономические зоны», - подчеркнул он.

Ранее желаемой средней зарплатой по стране Лукашенко называл $500. Сейчас в Беларуси действуют СЭЗ «Брест», «Гомель-Ратон», «Минск», «Витебск», «Могилев», «Гродноинвест». На 1 октября 2016 года в них зарегистрированы 419 организаций, где работают 124 тыс. человек.