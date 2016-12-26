|
Лукашенко заявил о раздражении работой СЭЗ в Беларуси
27.12.2016 13:39 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем недовольстве работой свободных экономических зон (СЭЗ) на территории республики, поскольку польза от них неочевидна, а условия их функционирования на рынке ЕАЭС неравноценны, передает
«Что вообще государство получает от функционирования этих свободных экономических зон? Наше, белорусское государство, а не государство, которое находится на стадии развития как «банановая» республика, где занять человека в каком-то деле - это благо», - заявил он.
По словам Лукашенко, в 2016 году резиденты СЭЗ перечислили в бюджет немногим более $200 млн. При этом, подчеркнул он, больше всего его поразила средняя заработная плата в СЭЗ - всего $350, что соответствует средней по стране или даже немного ниже ее.
«Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют? То есть в бюджет несчастных $200 млн, и зарплата у людей никакая. Поэтому у меня возникает вопрос, стоит ли нам воевать на всех уровнях за эти свободные экономические зоны», - подчеркнул он.
Ранее желаемой средней зарплатой по стране Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства задался вопросом, что государство получает от свободных экономических зон, и возмутился тем, что средняя заработная плата в них - всего $350.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии