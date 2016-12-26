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Бывшему временному руководителю Барановичской ГАИ, задавившему в пьяном виде женщину, предъявлено обвинение

27.12.2016 14:41 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 27 декабря. Управлением Следственного комитета по Брестской области бывшему временно исполнявшему обязанности по должности начальника отдела ГАИ Барановичского ГОВД предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщили в УСК, в рамках разбирательства назначены судебно-медицинская и автотехнические экспертизы, исследования радиоэлектронных устройств, проводится анализ телефонных соединений обвиняемого. По результатам следственного эксперимента определена конкретная видимость пешехода с места водителя автомобиля Opel Zafira, которая составила 3 секунды до момента наезда.

По версии следствия, потерпевшая в момент ДТП двигалась по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Скорость движения транспортного средства, по предварительным сведениям, составляла свыше 60 км/ч. Конкретные данные будут установлены по завершении исследований.

Напомним, вечером 26 ноября на трассе, идущей через деревню Дарево в Ляховичском районе, временно исполняющий обязанности начальника ГАИ Барановичского ГОВД в пьяном виде совершил наезд на пешехода. 36-летняя жительница Слуцка Минской области погибла. Сотрудник ГАИ был не при исполнении, на личном автомобиле и в гражданской одежде. У женщины осталось двое детей. Уже бывший сотрудник милиции находится под стражей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 декабря. Управлением Следственного комитета по Брестской области бывшему временно исполнявшему обязанности по должности начальника отдела ГАИ...

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