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Опять касание. Новый корпус реактора по дороге на БелАЭС задел столб
27.12.2016 14:54 — Новости Общества | Tut.by
Во время перевозки корпуса реактора для Белорусской АЭС произошел очередной инцидент. Однако по информации из официальных источников, конструкцию не повредили. Ее планируют установить на первый энергоблок вместо корпуса, от которого Беларусь отказалась летом 2016 года.
26 декабря читатель сообщил редакции сайта
Сегодня, 27 декабря отдел информации и общественных связей БелАЭС эту информацию подтвердил, опубликовав на своем сайте
Пресс-секретарь министерства энергетики Жанна Зенькевич подтвердила, что ничего серьезного с корпусом реактора не произошло. «Ничего там не упало, защитный кожух (корпуса реактора. — прим. TUT.BY) коснулся… Корпус транспортируется дальше», — пояснила она.
Как сообщили
Новый корпус, который сейчас направляется на БелАЭС, планируют
Напомним, 10 июля во время перемещения корпус реактора для первого блока БелАЭС проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей. Как оказалось,
Через месяц Беларусь все-таки приняла решение
По словам вице-премьера Владимира Семашко, первый блок БелАЭС
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По информации из официальных источников, корпус реактора не поврежден. Его планируют установить на первый энергоблок вместо конструкции, от которой Беларусь...
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