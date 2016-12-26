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Опять касание. Новый корпус реактора по дороге на БелАЭС задел столб

27.12.2016 14:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Во время перевозки корпуса реактора для Белорусской АЭС произошел очередной инцидент. Однако по информации из официальных источников, конструкцию не повредили. Ее планируют установить на первый энергоблок вместо корпуса, от которого Беларусь отказалась летом 2016 года.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

26 декабря читатель сообщил редакции сайта charter97.org, что новый корпус реактора, который отправили на БелАЭС, задел опору контактной сети железной дороги. Инцидент произошел недалеко от станции Славное Толочинского района Витебской области.

Сегодня, 27 декабря отдел информации и общественных связей БелАЭС эту информацию подтвердил, опубликовав на своем сайте официальное сообщение. В нем сказано, что инцидент произошел во время выполнения маневровых операций на станции. При этом касание было незначительным и в негабаритном месте — защитного металлического транспортного кожуха реактора. Повреждений на корпусе не обнаружили. Произошедшее никак не повлияло на график движения поездов.

Пресс-секретарь министерства энергетики Жанна Зенькевич подтвердила, что ничего серьезного с корпусом реактора не произошло. «Ничего там не упало, защитный кожух (корпуса реактора. — прим. TUT.BY) коснулся… Корпус транспортируется дальше», — пояснила она.

Как сообщили БЕЛТА, в инжиниринговой компании «АСЭ» (генеральный проектировщик Белорусской АЭС), по прибытии на площадку корпус реактора пройдет техническую экспертизу.

Новый корпус, который сейчас направляется на БелАЭС, планируют установить вместо «упавшего» летом 2016 года, на первом энергоблоке. Об этом в в конце ноября 2016 года сообщил TUT.BY замминистра энергетики Михаил Михадюк.

Напомним, 10 июля во время перемещения корпус реактора для первого блока БелАЭС проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей. Как оказалось, строители нарушили инструкцию по строповке грузов. По данным «Росатома», нештатная ситуация не повредила корпус.

Через месяц Беларусь все-таки приняла решение заменить корпус реактора. Это произошло после того, как специалисты проанализировали комплект документов и пришли к выводу, что подтвердить безопасность корпуса невозможно. В «Росатоме» с позицией Минска согласились, дав понять, что считают причиной замены не соображения безопасности, а «комфорт общественного мнения».

По словам вице-премьера Владимира Семашко, первый блок БелАЭС введут в строй в 2019 году. Ранее планировалось, что он начнет работать в 2018 году, второй — в 2020-м.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации из официальных источников, корпус реактора не поврежден. Его планируют установить на первый энергоблок вместо конструкции, от которой Беларусь...

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