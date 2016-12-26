На минувшей неделе в токсикологическое отделение гродненской БСМП поступило сразу 9 гродненцев с одним и тем же диагнозом: «отравление неизвестным психотропным веществом».





— Такого давно не было, — качают головами медсестры и добавляют, что все молодые люди поступили в отделение в тяжелом состоянии. Пострадавшие были без сознания, некоторые из них пролежали в реанимации 4 дня на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи говорят, что еще бы час или два промедления, и некоторых пациентов не удалось бы спасти.

Лена (имя изменено — прим. TUT.BY), 20-летняя молодая мать. У нее — четырехмесячный ребенок, за которым сейчас присматривает бабушка.

— Только не осуждайте меня, — говорит девушка, — так получилось. Попробовали с молодым человеком смесь и просто «отъехали». Сначала плохо стало мне, а потом ему. Я до сих пор не понимаю, где мы были несколько часов и что делали: в памяти все стерлось. Мы покурили в 9 вечера, а в реанимацию нас привезли в два часа ночи. Что было между этими двумя событиями — я не знаю. Нас нашла мама молодого человека. Она вызвала врачей. Мы провели по 4 дня в реанимации.





Кажется, что девушку не «отпустило» до сих пор. Она по-прежнему находится в заторможенном состоянии и невнятно говорит. Ходит с трудом, большую часть времени лежит в кровати. На вопрос, будет ли еще раз пробовать смеси, твердо отвечает: нет.

Все гродненцы, отравившиеся спайсами, как говорят в отделении, «социализированные»: работают, учатся.

— Обычные люди, — разводит руками одна из медсестер.

Часть пострадавших уже выписали из больницы. 29-летний Виталий (имя изменено — прим. TUT.BY) — один из них. Пришел закрывать больничный.

— С братом сделали всего по одной затяжке, а дальше — пустота и темнота. Я еще каким-то образом малого отправил в больницу, а меня почти через сутки нашла мама на полу в кухне и вызвала «скорую». Что я делал все это время — не помню. Очнулся в реанимации, брат какое-то время меня не узнавал. Нам еще повезло — мы как-то очень быстро оклемались, — говорит молодой человек и добавляет, что скорее всего дилер смешал несколько видов психотропов, и вещество получилось таким «термоядерным». — В милиции нам рассказывали, что там были смешаны ингредиенты. На экспертизу у нас забрали телефоны, ноутбуки и даже всю одежду, в которой мы тогда были. В больницу меня привезли в четверг, а брата — в среду.

Молодой человек признается, что спайсы курил и раньше, но никогда такого эффекта не было.

— Люди поступали в течение несколько дней и с разных концов города, — поясняет заведующий токсикологическим отделением БСМП Юрий Апанович. — Видимо, молодые люди в эти дни хотели поднять градус праздничного настроения, а получилось так, что они едва не расстались с жизнью. Спайсы опасны тем, что они действуют на организм непредсказуемо. Особенно страдает нервная система. Мы не знаем, как прием этих психотропов скажется на дальнейшем здоровье пациентов. Но какие-то отрицательные последствия, безусловно, будут. Смешение в курительном миксе нескольких наркотических веществ может вызвать разные непредсказуемые реакции организма. По этой причине медикам очень трудно прогнозировать течение болезни и корректировать ход лечения.





Вызывало сложность то, что, по словам гродненских медиков, в крови некоторых пострадавших сразу обнаружили психотропные вещества, а у некоторых первые анализы оказались отрицательными.

— Это не значит, что в крови ничего не было, а значит, что в нашей лаборатории мы не смогли пока определить отравляющее вещество и просто нужны дополнительные анализы.

Врачи говорят, что при употреблении спайсов летальный исход очень вероятен не только от курения смесей, но и от так называемого галлюциногенного фактора.

— Люди под спайсами неадекватно воспринимают реальность. Очень часто появляются галлюцинации. Их состояние может быть похожим на шизофрению, когда голос в голове может отдавать иррациональные приказы, которые надо выполнять. Известны же случаи, когда молодые люди выпрыгивали из окон, уверенные, что могут летать.

— По данным фактам возбуждены уголовные дела. Людей объединяет то, что спайсы они покупали у одних и тех же продавцов, — рассказал начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

Кстати, среди отравившихся психотропами нет подростков, все потерпевшие совершеннолетние. Их возраст 20−29 лет.