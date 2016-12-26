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Маньяка, который 20 лет насиловал белорусок в Брестской области, приговорили к 18 годам колонии
27.12.2016 15:28 — Новости Общества | Tut.by
Во вторник Брестский областной суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, который на протяжении двадцати лет насиловал белорусок,
Мужчина признан виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, в том числе совершенных повторно.
Напомним, в ноябре прошлого года за совершение серии изнасилований на территории Беларуси милиция задержала 45-летнего гражданина России, жителя Санкт-Петербурга. Мужчина, как выяснилось, периодически приезжал в Беларусь навещать родственников, проживающих в Брестской области. В период с 1994 по 2014 год во время этих визитов он насиловал женщин. Преступления совершал вблизи остановок железнодорожного и автотранспорта. В ряде случаев обвиняемый также забирал у жертв деньги и ценные вещи. Изнасилования сопровождались угрозами физической расправы, порой для этого он использовал нож. Сам фигурант позже
— Основная часть эпизодов является событиями более чем десятилетней давности, — в октябре
Долгое время поимку предполагаемого насильника усложнял тот факт, что после совершения преступлений он уезжал из Беларуси. А бывал здесь в основном 1−2 раза в год.
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Во вторник Брестский областной суд вынес приговор 45-летнему жителю Санкт-Петербурга, который на протяжении двадцати лет насиловал белорусок. По материалам дела...
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