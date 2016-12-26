МИНСК, 27 дек — Sputnik. Следственные органы завершают расследование уголовного дела в отношении минчанина, который обвиняется в убийстве в торговом центре "Европа", на стадии предварительного расследования у обвиняемого сменилось несколько адвокатов.

Трагедия произошла в ТЦ "Новая Европа" в Минске вечером 8 октября: 17-летний студент-первокурсник с бензопилой и топором напал на женщин в торговом центре. Одна из них погибла, еще одна была доставлена в реанимацию.

Минчанину, бывшему студенты одного из минских вузов, предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до 25 лет лишения свободы, или пожизненного заключения, или смертной казни. Вместе с тем, согласно белорусскому законодательству, к лицам, не достигшим 18 лет, исключительная мера наказания не применяется. На момент совершения преступления ему было 17 лет.

"Скорее всего, обвиняемый и его защита уже читают материалы уголовного дела. Сложно сказать, как долго они это будут делать. Следует учитывать, что адвокат у него сменился и ему нужно время, чтобы изучить дело", — сообщил Sputnik источник, знакомый с ситуацией, связанной с расследованием данного уголовного дела.

По его словам, за время предварительного расследования дела о кровавой резне в торговом центре "Европа" у обвиняемого сменилось несколько адвокатов. "По каким причинам менялись защитники, можно только предполагать. Сами адвокаты расторгали договор, либо это инициировал обвиняемый, можно гадать. Но есть информация, что недавно новый адвокат подписал соглашение об оказании юридических услуг по уголовному делу Казакевича", — сказал собеседник агентства.

Стратегия защиты

Касаясь вопроса о том, какую линию защиты в суде выберет адвокат "студента с бензопилой", собеседник агентства отметил, что, скорее всего, он будет убеждать суд, что его подзащитный не осознавал, что делал.

"Практика таких дел показывает, что адвокаты строят свою защиту на том, что их клиент был невменяемый и совершил преступление, находясь в состоянии аффекта, либо во время приступа заболевания, либо находясь под воздействием лекарств определенной группы", — сказал эксперт. Он напомнил, что сразу после возбуждения уголовного дела в отношении задержанного, его отец делал заявления в прессе, что сын принимал назначенные ему препараты и они могла спровоцировать на преступление.

Сделают ли процесс закрытым?

Эксперт также полагает, что адвокат в первые минуты судебного процесса может заявить ходатайство о том, чтобы рассмотреть уголовное дело в закрытом судебном заседании.

"Можно на 99% быть уверенным, что такое ходатайство поступит. Суд его, естественно, рассмотрит и примет решение либо удовлетворить, либо отказать в удовлетворении. Полагаю, что оснований для того, что рассматривать за закрытыми дверями нет", — сказал собеседник агентства. По его словам, во-первых обвиняемый совершеннолетний, в отношении него не было совершено насильственных действий. "Это не то дело, которое будут рассматривать за закрытыми дверями, учитывая общественный резонанс", — сказал эксперт.

Дело резонансное, но не сложное

Следствию понадобилось менее трех месяцев, чтобы расследовать уголовное дело о кровавой резне в торговом центре, практически все это время обвиняемый находился в медучреждении — проходил стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

"Само по себе дело для расследования не сложное. Оно резонансное, но особой сложности не представляет. Обвиняемый был задержан на месте преступления, орудие преступления изъято. Скорее всего, он давал показания на стадии предварительного расследования. Труднее будет прокурору доказывать в суде, что обвиняемый заслуживает реальный длительный срок, потому что осознавал свои действия", — считает собеседник агентства.

Ранее в СК заявили, что эксперты признали обвиняемого вменяемым, результаты психолого-психиатрической экспертизы приобщили к материалам уголовного дела.