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В Исполкоме СНГ выразили соболезнования России в связи с катастрофой Ту-154 в районе Сочи

27.12.2016 15:32 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 27 декабря. 27 декабря первый заместитель председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Виктор Гуминский посетил посольство России в Минске, где оставил запись в книге соболезнований в связи с авиакатастрофой над Черным морем.

"В Исполнительном комитете СНГ с глубоким прискорбием восприняли печальную весть о трагической гибели людей в результате крушения российского самолета под Сочи. В этот тяжелый для России час работающие в Исполкоме СНГ представители всех государств — участников Содружества выражают искренние соболезнования семьям и близким жертв этой чудовищной катастрофы. Скорбим вместе с вами! Пусть светлая память о погибших навсегда сохранится в сердцах тех, кто их знал и любил", — написал представитель исполнительного органа Содружества.

Самолет Ту-154, следовавший из Сочи в Латакию (Сирия), утром 25 декабря потерпел крушение в Черном море. На его борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, чиновники. Никто не выжил.

Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

В Беларуси 26 декабря по поручению Александра Лукашенко над зданиями резиденции президента и других госучреждений были приспущены государственные флаги. Ограничено проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ.

Лукашенко выразил соболезнования руководству России и российскому народу, родным и близким погибших.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 декабря. 27 декабря первый заместитель председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Виктор Гуминский посетил посольство...

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