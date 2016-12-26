|
В Исполкоме СНГ выразили соболезнования России в связи с катастрофой Ту-154 в районе Сочи
27.12.2016 15:32 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 27 декабря. 27 декабря первый заместитель председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Виктор Гуминский посетил посольство России в Минске, где оставил запись в книге соболезнований в связи с авиакатастрофой над Черным морем.
"В Исполнительном комитете СНГ с глубоким прискорбием восприняли печальную весть о трагической гибели людей в результате крушения российского самолета под Сочи. В этот тяжелый для России час работающие в Исполкоме СНГ представители всех государств — участников Содружества выражают искренние соболезнования семьям и близким жертв этой чудовищной катастрофы. Скорбим вместе с вами! Пусть светлая память о погибших навсегда сохранится в сердцах тех, кто их знал и любил", — написал представитель исполнительного органа Содружества.
Самолет Ту-154, следовавший из Сочи в Латакию (Сирия), утром 25 декабря потерпел крушение в Черном море. На его борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, чиновники. Никто не выжил.
Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
В Беларуси 26 декабря по поручению Александра Лукашенко над зданиями резиденции президента и других госучреждений были приспущены государственные флаги. Ограничено проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ.
Лукашенко выразил соболезнования руководству России и российскому народу, родным и близким погибших.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 27 декабря. 27 декабря первый заместитель председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Виктор Гуминский посетил посольство...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии