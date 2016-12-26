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"Атомстройэкспорт": Новый корпус реактора для БелАЭС пройдет тщательную экспертизу
27.12.2016 15:53 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 27 декабря. После доставки на строительную площадку новый корпус реактора для Белорусской АЭС пройдет тщательную техническую экспертизу. Об этом говорится в официальном комментарии российской инжиниринговой компании "Атомстройэкспорт" по поводу нештатной ситуации, возникшей во время транспортировки груза.
В комментарии, распространенном пресс-службой компании, отмечается, что корпус реактора перевозится в сопровождении представителя завода-изготовителя "АЭМ—Атоммаш". "Согласно техническому регламенту, корпус реактора перевозится в транспортном защитном кожухе, в ограждающей габаритной конструкции, при соблюдении всех технических требований по безопасности транспортировки, — заверили в "Атомстройэкспорте". — В ночь с 25 декабря на 26 декабря при маневровых работах на одной из станций Белорусской железной дороги произошло касание защитного кожуха с опорой контактной сети. По прибытии груза на площадку сооружения АЭС будет произведена тщательная техническая экспертиза на входном контроле в соответствии с действующими нормами и правилами".
Об инциденте с новым корпусом реактора сообщил 26 декабря интернет-ресурс
27 декабря отдел информации и общественных связей РУП "БелАЭС" опубликовал на сайте предприятия сообщение, в котором признал факт нештатной ситуации. Представители БелАЭС сообщили, что 26 декабря на станции Славное "во время выполнения маневровых операций" произошло "незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза об опору контактной сети". "Повреждений на корпусе реактора не выявлено. Нарушения графика движения поездов не было. Груз далее следует по установленному расписанию", — говорится в сообщении.
Новый реакторный корпус произведен на замену прежнему, с которым также произошел инцидент: 10 июля на стройплощадке станции во время пробной тренировочной установки корпуса реактора 330-тонный агрегат сорвался и упал.
Нынешний корпус реактора ВВЭР-1200 весит более 330 тонн, его высота — 13 метров, диаметр — 4,5 метра. В конце октября его отправили из Волгодонска в Беларусь. Как рассказал гендиректор АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов, транспортировка изделия до пункта назначения представляет собой сложную логистическую операцию: доставка от завода-изготовителя на специализированной автотехнике на причал Цимлянского водохранилища в Волгодонске, транспортировка по реке до Нововоронежа, а далее — в Островец по железной дороге специализированным транспортом. На Островецкую площадку, где строится БелАЭС, новый корпус должен прибыть до конца года.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 27 декабря. После доставки на строительную площадку новый корпус реактора для Белорусской АЭС пройдет тщательную техническую экспертизу. Об этом говорится в...
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