МИНСК, 27 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения прекратило общественное обсуждение проекта постановления "Об утверждении норм медицинской этики и деонтологии" в связи с его доработкой.

Постановление о новых нормах этики Минздрав предложил этой зимой. Предполагалось, что его общественное обсуждение продлится до 29 декабря, а потом ведомство примет решение. Однако обсуждение проекта решили прекратить.

"Предложения и замечания, поступившие в Министерство здравоохранения Республики Беларусь, приняты во внимание", — заверили в ведомстве и поблагодарили всех за высказанные соображения.

Общественное обсуждение проекта прекращено, пока Минздрав не сообщит дополнительно о его возобновлении.

Ранее несколько пунктов проекта вызывали споры в обществе — помимо запрета на религиозную символику, медикам предлагали исключительно "приличные" халаты на две трети бедра, которые скрывали бы всю одежду, однако авторами постановления не был учтен такой предмет гардероба, как брюки.