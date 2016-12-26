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Минздрав решил доработать новый кодекс об этике

27.12.2016 16:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения прекратило общественное обсуждение проекта постановления "Об утверждении норм медицинской этики и деонтологии" в связи с его доработкой.

Минздрав решил доработать новый кодекс об этике
© Pexels.com
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Постановление о новых нормах этики Минздрав предложил этой зимой. Предполагалось, что его общественное обсуждение продлится до 29 декабря, а потом ведомство примет решение. Однако обсуждение проекта решили прекратить.

"Предложения и замечания, поступившие в Министерство здравоохранения Республики Беларусь, приняты во внимание", — заверили в ведомстве и поблагодарили всех за высказанные соображения.

Общественное обсуждение проекта прекращено, пока Минздрав не сообщит дополнительно о его возобновлении.

Ранее несколько пунктов проекта вызывали споры в обществе — помимо запрета на религиозную символику, медикам предлагали исключительно "приличные" халаты на две трети бедра, которые скрывали бы всю одежду, однако авторами постановления не был учтен такой предмет гардероба, как брюки.

 
Теги: Минск
 
 
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