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Минздрав решил доработать новый кодекс об этике
27.12.2016 16:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения прекратило общественное обсуждение проекта постановления "Об утверждении норм медицинской этики и деонтологии" в связи с его доработкой.
Постановление о новых нормах этики Минздрав предложил этой зимой. Предполагалось, что его общественное обсуждение продлится до 29 декабря, а потом ведомство примет решение. Однако обсуждение проекта решили прекратить.
"Предложения и замечания, поступившие в Министерство здравоохранения Республики Беларусь, приняты во внимание", — заверили в ведомстве и поблагодарили всех за высказанные соображения.
Общественное обсуждение проекта прекращено, пока Минздрав не сообщит дополнительно о его возобновлении.
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