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Астролог: 2017-й будет годом модернизации и воздаяния за прежние заслуги
27.12.2016 16:15 — Новости Общества | Tut.by
Наступающий 2017-й год не будет проще и легче 2016-го, он станет годом обновления, модернизации и воздаяния за прежние заслуги. 28 января наступит год Огненного Петуха, а в марте наступит год Верблюда по солнечному календарю. Оба животных — коллективисты, а потому удача будет сопутствовать людям, работающим в команде, — считает астролог Слава Бонча.
В прогнозе для TUT.BY он рассказал о том, что
Астролог пророчит проблемы всем бизнесам и делам «на публику», успех ждет людей деятельных и честных.
Представляем полный астропрогноз для всего года и для всех знаков зодиака на предстоящий год.
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Слава Бонча отмечает, что звезды не могут принудить, но могут подсказать. Для тех, кто верит во влияние звезд, в видео много полезного.
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Наступающий 2017-й год не будет проще и легче 2016-го, он станет годом обновления, модернизации и воздаяния за прежние заслуги. 28 января наступит год Огненного Петуха, а...
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