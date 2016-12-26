Наступающий 2017-й год не будет проще и легче 2016-го, он станет годом обновления, модернизации и воздаяния за прежние заслуги. 28 января наступит год Огненного Петуха, а в марте наступит год Верблюда по солнечному календарю. Оба животных — коллективисты, а потому удача будет сопутствовать людям, работающим в команде, — считает астролог Слава Бонча.

В прогнозе для TUT.BY он рассказал о том, что самыми сложными месяцами в 2017-м будут февраль и август, где случатся «парные» затмения: сначала лунное, потом солнечное. При чем августовское солнечное затмение станет переломным для США.

Астролог пророчит проблемы всем бизнесам и делам «на публику», успех ждет людей деятельных и честных.

Представляем полный астропрогноз для всего года и для всех знаков зодиака на предстоящий год.

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Слава Бонча отмечает, что звезды не могут принудить, но могут подсказать. Для тех, кто верит во влияние звезд, в видео много полезного.

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