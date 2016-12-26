Глава Католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился с открытым письмом к министру внутренних дел Беларуси Игорю Шуневичу и высказал недовольство тем, что в последние годы искусственно занижается количество верующих, принимающих участие в рождественских и пасхальных богослужениях.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Согласно официальному сайту МВД, на богослужениях в Рождественскую ночь в Беларуси в этом году присутствовало около 40 тысяч верующих, что не соответствует действительности. Эта цифра является явно заниженной, о чем свидетельствуют данные по Минску и Гродно, не говоря о других приходах, особенно на Гродненщине. Только в Минске в Рождественскую ночь 2016 году на всех богослужениях присутствовало около 11 тысяч человек, в Гродно — около 13 тысяч, в Лиде — около 6 тысяч. Т.е. только в этих трех городах присутствовало 75% от предоставленных МИД данных. А сколько было в других городах, таких как например Ошмяны, Волковыск, Браслав, Поставы, Глубокое, Барановичи, Брест? — говорится в письме.

Митрополит обратил внимание МВД, что статистику на рождественские и пасхальные богослужения надо подавать по результатам участия в ночных и дневных богослужениях. Архиепископ заметил, что не все прихожане имеют возможность приходить на ночную службу.

По данным католической церкви, в этом году на рождественских дневных и ночных богослужениях в Минске присутствовало 32 тысяч человек, в Гродно — около 40 тысяч, в Лиде — около 20 тысяч. Выходит, реальное число участвовавших в богослужениях по всей стране значительно превышает данные МВД.

— Тревогу вызывает тот факт, что в последние годы наблюдается тенденция к искусственному занижению участия католиков в богослужениях. Так, если на Рождество 2011 году МВД насчитало 240 тысяч человек, то в 2012 уже 95, в 2013 — 83, в 2014 — 58 тысяч.

Митрополит выразил надежду, что в будущем милиция будет предоставлять соответствующую истине информацию об участии верующих в католических богослужениях.