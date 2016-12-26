Конец 2016 года выдался "урожайным" на задержания и аресты высокопоставленных чиновников, которые официально объясняются борьбой с коррупцией.

два уголовных дела , возбужденных прокурором Первомайского района Один из последних фактов -, возбужденных прокурором Первомайского района Минска , по ч.1 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) в отношении должностных лиц РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм».

Уголовные дела возбуждены в отношении начальника производственного комплекса и начальника отдела, которые подозреваются в том, что внесли заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени и похитили таким образом денежные средства.

Прокурор Сморгонского района возбудил уголовное дело по ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) в отношении директора коммунального производственного унитарного предприятия, который подозревается в том, что реализовал индивидуальному предпринимателю два незаконно списанных зерноуборочных комбайна, чем причинил ущерб на общую сумму свыше 28 000 рублей.

Прокурор Советского района Минска возбудил уголовное дело по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями) в отношении исполняющего обязанности директора одного из институтов Национальной академии наук Беларуси, который подозревается в том, что поставил за рубеж заведомо неисправное и несоответствующее договорам оборудование, чем причинил ущерб на сумму более 190 000 долларов США.

БДГ решила вспомнить наиболее громкие аресты уходящего года. решила вспомнить наиболее громкие аресты уходящего года.

Чиж и компания

Юрий Чиж задержан в марте 2016 года. В марте КГБ предъявил бизнесмену обвинение в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси. В июле председатель КГБ Беларуси заявил, что сумма ущерба по уголовному делу в отношении бизнесмена составляет 238,7 млрд неденоминированных рублей. Гендиректор ООО "Трайпл"в марте 2016 года. В марте КГБ предъявил бизнесменув особо крупном размере по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси. В июле председатель КГБ Беларусизаявил, что сумма ущерба по уголовному делу в отношении бизнесмена составляет 238,7 млрд неденоминированных рублей.

Cледом задержан заместитель гендиректора "Трайпла" Владимир Япринцев.

оштрафовал Владимира Япринцева на 500 базовых величин (10 тыс 500 белорусских рублей, или 5 тыс 250 долларов) и освободил в зале суда. Его сын Казбек Япринцев и Александр Арабян приговорены к восьми годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. 23 августа судВладимира Япринцева на 500 базовых величин (10 тыс 500 белорусских рублей, или 5 тыс 250 долларов) и освободил в зале суда. Его сынприговорены к восьми годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

освобождении Юрия Чижа из СИЗО СМИ сообщили в середине сентября. Обиз СИЗО СМИ сообщили в середине сентября.

Аресты в банковской сфере

задержан первый заместитель председателя правления Беларусбанка . В отношении клерка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 (получение взятки). Еще в середине июня в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларовпервый заместитель председателя правления Беларусбанка . В отношении клерка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 (получение взятки).

Следом задержан гендиректора Банковского процессингового центра (БПЦ) Геннадий Зубарев, минимум два топ-менеджера крупнейшего банка страны - Беларусбанка, один из них - исполнительный директор Беларусбанка Анатолий Боговик.

КГБ ударил по предприятиям

сообщил , что "в рамках решения задач по обеспечению безопасности функционирования крупнейших предприятий машиностроения пресечена противоправная деятельность должностных лиц ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "БелАЗ", ОАО "Гомсельмаш". Сообщается, что некоторые руководители и рабочие указанных заводов за взятки от коммерческих структур обеспечивали продвижение продукции своих предприятий. 19 декабря КГБ, что "в рамках решения задач по обеспечению безопасности функционирования крупнейших предприятий машиностроения пресечена противоправная деятельность должностных лиц ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "БелАЗ", ОАО "Гомсельмаш". Сообщается, что некоторые руководители и рабочие указанных заводов за взятки от коммерческих структур обеспечивали продвижение продукции своих предприятий.

"С 2013 г. за приемку сырья и комплектующих с элементами брака, выдачу фиктивных заключений по качеству, получение сведений о перспективных разработках им передано взяток на сумму не менее 200 тысяч долларов США. В период с 5 по 7 декабря 2016 г. при получении взяток на сумму более 7500 рублей с поличным задержаны четверо представителей ОАО «МТЗ», ОАО «МАЗ» и ОАО «БелАЗ». Среди них финансовый директор – заместитель генерального директора ОАО "МТЗ" Н. Примшиц", - сообщал сайт КГБ.

Также стало известно, что за полученные ранее взятки (общий размер - порядка 40 тысяч рублей) задержаны четыре сотрудника конструкторских и планово-экономических подразделений ОАО "МТЗ".

ФСЗН, "БелАВМ" и другие

сообщил о задержании целого ряда высокопоставленных чиновников. 20 декабря Комитет Госбезопасностицелого ряда высокопоставленных чиновников.

Согласно информации с сайта КГБ Беларуси, еще 15 декабря была задержана управляющая Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Фондом – Людмила Бачило. Ее подозревают в получении взятки размеров в двадцать тысяч долларов от гендиректора СЗАО "БелАВМ" Дмитрия Ронина "за оказанное содействие в признании СЗАО "БелАВМ" победителем аукциона по закупке оборудования для нужд Фонда". В отношении Бачило возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 (получение взятки), в отношении Ронина – по ч.2 ст. 431 (дача взятки) УК Республики Беларусь.

КГБ также задержал заместителя гендиректора ЗАО "БелАВМ" Николая Романовича, являвшегося соучастником в передаче взятки Л. Бачило, а также сотрудника СЗАО Леонида Горбачевского и начальника управления информатизации ФСЗН Виталия Старовойтова, ответственного за подготовку конкурсных документов на закупку средств вычислительной техники (он получил за это 4 тысячи долларов). Все они находились в преступном сговоре.

Однако это еще не все. КГБ сообщает о том, что раскрутил настоящих коррупционный клубок: за коррупционные связи с СЗАО "БелАВМ" был задержан целый ряд высокопоставленных лиц.

15 декабря был задержан председатель правления ОАО "Небанковская кредитно- финансовая организация "Единое расчетно-информационное пространство" Олег Веремейчик. Его обвиняют в получении взятки в девять тысяч долларов от Д.Ронина в июле 2016 года, и еще 6,4 тысяч евро в ноябре этого года «за содействие в организации и проведении в интересах "БелАВМ" "договорного" тендера на поставку оборудования на сумму порядка 28 миллиардов неденоминированных рублей".

Кроме этого, КГБ задержал начальника главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Анатолия Мороза, и его заместителя Екатерину Павловскую. Комитет госбезопасности отмечает, что удалось задокументировать три эпизода получения А. Морозом от Д. Ронина взяток в сумме не менее 13 тысяч долларов США за выбор СЗАО "БелАВМ" в качестве поставщика оборудования, а также факт его посредничества при получении взятки Павловской.

Всех обвиняемых в получении взяток задержали, в отношении них возбуждены уголовные дела.

Активизация спецслужб говорит о том, что это не последние аресты. Актуальным остается один вопрос: кто на очереди?