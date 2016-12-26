Бюджет Гомельской области 2017 года, который утвержден решением областного Совета депутатов, гарантирует выполнение всех социальных обязательств. Такое мнение, комментируя содержание основного финансового документа области, высказала начальник главного финансового управления облисполкома Тамара Сушкина.

Статьи расходов бюджета — 2017 имеют четко выраженную социальную направленность. «То есть, его спланировали традиционно консервативно, предусмотрев в максимальном порядке гарантированные обязательства, или, как выражаются финансисты, защищенные статьи расходов», — отметила Тамара Сушкина.

Так, в расходной части бюджета, которая запланирована в объеме 2,3 млрд рублей, расходы на социальную сферу будут составлять 1,5 млрд, или 71%. Этой суммы будет достаточно, чтобы обеспечить все текущие платежи по содержанию социальных учреждений, выплате зарплаты, реализацию целевых областных программ.

Расходы по программам капитального строительства составят чуть меньше 7% в общем объеме бюджета. На строительство социального жилья будет направлено 16,3 млн, а на создание инфраструктуры в местах массовой индивидуальной застройки — 35,9 млн рублей.

Магистральные коммуникации различного назначения будут строиться и прокладываться за счет бюджета. Часть этих средств может быть использована на финансирование работ по благоустройству данных территорий. «Наличие инфраструктуры должно привлечь граждан к строительству индивидуальных жилых домов», — считает собеседница.

Сумма средств, заложенных в бюджет 2017 года по статьям расходов на минимизацию последствий катастрофы на ЧАЭС, на 10% больше, чем в текущем году. В полном объеме обеспечивается финансирование социального блока. Расходы на льготы и питание составят более 54% от объема выделяемых средств. Также в полной мере будут профинансированы защитные мероприятия в области агропромышленного комплекса. На развитие пострадавших территорий, которое включает в себя стройку, будет направлено на 5−7% меньше, чем в 2016 году.