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Митрополит Кондрусевич: МВД искусственно занижает число участников рождественских богослужений
27.12.2016 16:31 — Новости Общества | БелаПАН
Свои претензии католический иерарх изложил в открытом письме в адрес министра внутренних дел Игоря Шуневича, сообщает Римско-католического костела в Беларуси. Опубликованная на сайте МВД информация о том, что в нынешнем году на рождественских богослужениях по всей Беларуси присутствовало около 40 тыс. верующих, по словам архиепископа Кондрусевича, "не соответствует действительности". "Эта цифра является явно заниженной, о чем свидетельствуют данные по Минску и Гродно, не говоря о других приходах, особенно на Гродненщине", — отметил католический иерарх. Митрополит Минско-Могилевский заявил, что на рождественских службах в Минске в этом году было около 11 тыс. человек, в Гродно — около 13 тыс., в Лиде — около 6 тыс. "То есть в трех городах присутствовало 75% от представленных МВД данных. А сколько было в других городах, например Ошмянах, Волковыске, Браславе, Поставах, Глубоком, Барановичах, Бресте и других?" — отметил Кондрусевич. Помимо этого архиепископ отметил, что во время празднования Пасхи и Рождества католический костел, как правило, учитывает не только тех, кто пришел в костел ночью, но и днем, поскольку далеко не все верующие могут участвовать в ночных богослужениях. "В этом году на рождественских ночных и дневных богослужениях в Минске присутствовало около 32 тыс. человек, в Гродно — около 40 тыс., в Лиде — около 20 тыс. Поэтому реальное количество участвовавших в рождественских богослужениях по всей Беларуси во много крат больше, чем подано на сайте МВД", — заявил он. Католический иерарх подчеркнул, что у него вызывает тревогу склонность МВД искусственно занижать данные об участниках праздничных богослужений. Так, если на рождественской службе в 2011 году милиция насчитала 240 тыс. человек, то в 2012-м — 95 тыс., в 2013-м — 83 тыс., а в 2014-м — 58 тыс. "Надеюсь, что в будущем МВД будет предоставлять соответствующую истине информацию об участии верующих в католических богослужениях", — подытожил митрополит Кондрусевич.
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Свои претензии католический иерарх изложил в открытом письме в адрес министра внутренних дел Игоря Шуневича, сообщает Римско-католического костела в Беларуси. ...
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