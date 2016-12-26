﻿ Митрополит Кондрусевич: МВД искусственно занижает число участников рождественских богослужений. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Митрополит Кондрусевич: МВД искусственно занижает число участников рождественских богослужений

27.12.2016 16:31 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Свои претензии католический иерарх изложил в открытом письме в адрес министра внутренних дел Игоря Шуневича, сообщает Римско-католического костела в Беларуси. Опубликованная на сайте МВД информация о том, что в нынешнем году на рождественских богослужениях по всей Беларуси присутствовало около 40 тыс. верующих, по словам архиепископа Кондрусевича, "не соответствует действительности". "Эта цифра является явно заниженной, о чем свидетельствуют данные по Минску и Гродно, не говоря о других приходах, особенно на Гродненщине", — отметил католический иерарх. Митрополит Минско-Могилевский заявил, что на рождественских службах в Минске в этом году было около 11 тыс. человек, в Гродно — около 13 тыс., в Лиде — около 6 тыс. "То есть в трех городах присутствовало 75% от представленных МВД данных. А сколько было в других городах, например Ошмянах, Волковыске, Браславе, Поставах, Глубоком, Барановичах, Бресте и других?" — отметил Кондрусевич. Помимо этого архиепископ отметил, что во время празднования Пасхи и Рождества католический костел, как правило, учитывает не только тех, кто пришел в костел ночью, но и днем, поскольку далеко не все верующие могут участвовать в ночных богослужениях. "В этом году на рождественских ночных и дневных богослужениях в Минске присутствовало около 32 тыс. человек, в Гродно — около 40 тыс., в Лиде — около 20 тыс. Поэтому реальное количество участвовавших в рождественских богослужениях по всей Беларуси во много крат больше, чем подано на сайте МВД", — заявил он. Католический иерарх подчеркнул, что у него вызывает тревогу склонность МВД искусственно занижать данные об участниках праздничных богослужений. Так, если на рождественской службе в 2011 году милиция насчитала 240 тыс. человек, то в 2012-м — 95 тыс., в 2013-м — 83 тыс., а в 2014-м — 58 тыс. "Надеюсь, что в будущем МВД будет предоставлять соответствующую истине информацию об участии верующих в католических богослужениях", — подытожил митрополит Кондрусевич.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свои претензии католический иерарх изложил в открытом письме в адрес министра внутренних дел Игоря Шуневича, сообщает Римско-католического костела в Беларуси. ...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Борьба с коррупцией: что общего между "Беларусьфильмом" и Чижом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика