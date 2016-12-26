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Тепло "Открытого дома": БОКК поздравил людей с психзаболеваниями

27.12.2016 16:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Ольга Мычко и сотрудники БОКК вручили подарки пациентам "Открытого дома".

Гости "Открытого дома"

Здесь их называют "гостями" — это все, кто обращается за помощью, люди с психическими заболеваниями. Сегодня в "Открытый дом" БОКК постоянно приходят 23 гостя. Здесь они могут получить консультацию психологов, найти хобби по душе, принять участие в групповых мероприятиях.

Здесь можно научиться шить, вышивать, освоить декупаж, обучиться компьютерной грамотности,  а также принять участие в мастер-классах. В Центре есть шахматный клуб и литературный кружок.

Но самое главное, зачем сюда приходят — это поддержка. В Центре регулярно проводятся группы самопомощи и психологические тренинги, где можно обсудить насущные проблемы и найти способы их решения. Сотрудники "Открытого дома" помогают укрепить семейные отношения гостей, организуют встречи с близкими родственниками гостей Центра в "Школе родителей". Сотрудникам и гостям Центра помогают 15 волонтеров, которые регулярно участвуют в деятельности "Открытого дома".

Тепло "Открытого дома": БОКК поздравил людей с психзаболеваниями
© Фото: предоставлено БОКК
Генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Ольга Мычко и сотрудники БОКК вручили пациентам "Открытого дома"

Здесь нас принимают такими, какие мы есть

"Многим из нас не хватает общения, здоровые люди нас не понимают. А в "Открытом доме" нас принимают такими, какие мы есть, помогают справиться с болезнью. Я посещаю Центр уже почти три года, и за это время я ни разу не был госпитализирован. Благодаря "Открытому дому" я уже не боюсь смотреть в будущее", — рассказал один из гостей "Открытого дома" Юрий.

Центр Белорусского Общества Красного Креста "Открытый дом" создан в 2013 году в рамках проекта "Поддержка людей с психическими заболеваниями" в сотрудничестве с Исландским Красным Крестом и Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Обратиться в Центр "Открытый дом" может любой, кому это необходимо.

 
Теги: Минск
 
 
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Рождественская встреча прошла накануне праздников в Центре для людей с психическими заболеваниями "Открытый дом" Белорусского Красного креста.

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