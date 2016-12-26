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В Дятлово возбуждено уголовное дело в отношении егеря-браконьера
27.12.2016 16:38 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 27 декабря. Дятловским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за незаконную охоту по ст. 282 УК в отношении 58-летнего егеря.
Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, егерь подозревается в том, что 17 декабря на территории Гезгаловского лесничества незаконно добыл дикого кабана. Ущерб, нанесенный государству, оценивается более чем на 2,5 тыс. рублей.
Представитель следствия также сообщил, что завершено расследование уголовного дела по обвинению 65-летнего жителя Щучинского района. Ему предъявлено обвинение в незаконной добыче косули европейской, которую 19 ноября он убил в лесном массиве из зарегистрированного охотничьего ружья. Причиненный государству ущерб в размере более 2,5 тысяч рублей обвиняемый возместил добровольно. Уголовное дело направлено в суд.
Установлен охотник, который вечером 12 ноября в лесу в Новогрудском районе незаконно добыл две особи косули европейской. Подозреваемым признан 36-летний житель Минска, работающий главным бухгалтером в одном из обществ с ограниченной ответственностью. Размер причиненного ущерба устанавливается. Следователи принимают предусмотренные законом меры для обеспечения его возмещения.
Продолжается работа по установлению лиц, которые 5 ноября в лесу в Новогрудском районе незаконно добыли оленя благородного, причинив государству ущерб на 63 тыс. рублей. Такое же животное было истреблено 22 ноября на поле в Ивьевском районе. 26 ноября в лесу Лидского района застрелена самка лося.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 27 декабря. Дятловским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за незаконную охоту по ст. 282 УК в отношении 58-летнего егеря. Как...
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