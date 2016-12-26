﻿ В Дятлово возбуждено уголовное дело в отношении егеря-браконьера. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Дятлово возбуждено уголовное дело в отношении егеря-браконьера

27.12.2016 16:38 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 27 декабря. Дятловским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за незаконную охоту по ст. 282 УК в отношении 58-летнего егеря.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, егерь подозревается в том, что 17 декабря на территории Гезгаловского лесничества незаконно добыл дикого кабана. Ущерб, нанесенный государству, оценивается более чем на 2,5 тыс. рублей.

Представитель следствия также сообщил, что завершено расследование уголовного дела по обвинению 65-летнего жителя Щучинского района. Ему предъявлено обвинение в незаконной добыче косули европейской, которую 19 ноября он убил в лесном массиве из зарегистрированного охотничьего ружья. Причиненный государству ущерб в размере более 2,5 тысяч рублей обвиняемый возместил добровольно. Уголовное дело направлено в суд.

Установлен охотник, который вечером 12 ноября в лесу в Новогрудском районе незаконно добыл две особи косули европейской. Подозреваемым признан 36-летний житель Минска, работающий главным бухгалтером в одном из обществ с ограниченной ответственностью. Размер причиненного ущерба устанавливается. Следователи принимают предусмотренные законом меры для обеспечения его возмещения.

Продолжается работа по установлению лиц, которые 5 ноября в лесу в Новогрудском районе незаконно добыли оленя благородного, причинив государству ущерб на 63 тыс. рублей. Такое же животное было истреблено 22 ноября на поле в Ивьевском районе. 26 ноября в лесу Лидского района застрелена самка лося.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 27 декабря. Дятловским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за незаконную охоту по ст. 282 УК в отношении 58-летнего егеря. Как...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Более 70% бюджета Гомельской области в следующем году пойдет на социальную сферу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика