Сильнейший белорусский клуб сенсационно обыграл сборную Канады . С подробностями спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.

В этой сборной Канады нет знаменитых Сидни Кросби, Кэри Прайса или Джона Тавареса. Команда составлена из канадцев, выступающих в Европе. А уровень у них значительно ниже. Тем не менее, именно североамериканская команда - действующий победитель Кубка Шпенглера. Однако защита титула началась с семи пропущенных шайб от минского «Динамо».

Свой первый матч белорусский клуб провел в 1948 году. Однако о той встрече практически ничего неизвестно: ни итоговый счет, ни списки игроков не сохранились.

Уже 20 лет спустя «Динамо» выиграло свое первое золото республиканского чемпионата. Тогда команда полностью состояла из любителей. Игрокам не платили зарплату, а лишь выдавали уже ношенную форму и талоны на питание на сумму 2 рубля 60 копеек.

Дебют минчан в высшем дивизионе чемпионата СССР состоялся в 80-м, но задержаться в нем больше одного сезона у «Динамо» не получилось. Впрочем, вскоре команда вернулась в элиту и добилась лучшего результата в своей истории - 10-го места.

А вот после развала Советского Союза «Динамо» на десять лет фактически прекратило свое существование. В 2003-м команду возродили, сейчас зубры выступают в чемпионате КХЛ и регулярно становится участником плей-офф.

Самая громкая победа минского клуба датирована 2009 годом. И связана она как раз с Кубком Шпенглера. В дебютном для себя турнире «Динамо» стало чемпионом.

Кубок Шпенглера - старейший международный хоккейный турнир в мире. Первый состоялся еще в 1923 году. С тех пор турнир проводится ежегодно в промежуток между католическим Рождеством и Новым годом. В Кубке Шпенглера на постоянной основе участвуют две команды - швейцарский «Давос» и сборная Канады. Остальные клубы приглашаются на усмотрение организаторов. Ну а первым победителем турнира стала команда из совсем уж нехоккейной Великобритании – «Оксфорд».