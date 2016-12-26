27 декабря в суде Борисовского района началось открытое судебное разбирательство по уголовному делу в отношении водителя гидроцикла, который насмерть сбил купальщика в Березине. Обвиняемый своей вины не признал, пишет ex-Press.by.

Борисовчанин Александр К. обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 316 Уголовного кодекса Беларуси (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерных судов, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии обвинения , у водителя была реальная возможность предотвратить происшествие, однако он проявил невнимательность и не принял меры по безопасности, в результате чего совершил наезд на пловца.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг, что привело к утоплению. В ходе расследования были опрошены более 15 свидетелей, проведен следственный эксперимент.

Напомним, трагический случай произошел 26 июня 2016 года. Мужчина на гидроцикле Yamaha плыл по Березине недалеко от улицы Заводской в Борисове. Гидроцикл совершил наезд на купавшегося в реке 31-летнего местного жителя, который скончался от телесных повреждений на месте.

Обвиняемый рассказал на суде, что в тот день выехал впервые после зимы. Стаж вождения гидроциклом у него около пяти лет. Техосмотр пройден в 2015 году. В суднах этого типа не предусмотрены тормоза или звуковые сигналы. В момент происшествия Александр чувствовал себя хорошо, видимость была отличной. По его словам, они ехали на гидроцикле вместе с другом со скоростью 15 км/ч.

Водитель гидроцикла отметил, что место, где все произошло, он знает хорошо и всегда там сбрасывает скорость. При повороте боковым зрением увидел в воде что-то темное. Пассажир также заметил, что там что-то есть. Они поплыли к берегу и вернулись с другом к этому месту уже в спасательных жилетах, ныряли и просили людей о помощи. Ничего не обнаружив, начали спрашивать у людей, не видели ли они что-либо. В компании, которая распивала спиртные напитки, им сказали, что с ними был какой-то парень, но полчаса назад он ушел.

Обвиняемый уверен, что удара о гидроцикл не было. По его словам, когда водолазы извлекли погибшего, у него была ссадина на лбу. Он не согласен с результатами следственного эксперимента и свидетельскими показаниями, по которым скорость гидроцикла была около 50 км/ч. У Александра две версии произошедшего: драка с пьяной компанией или неудачный прыжок с пирса.

Прокурор усмотрел противоречия в показаниях обвиняемого. В одном из документов зафиксировано, что он не исключает того, что мог зацепить человека.

Родной брат утонувшего утверждает, что мужчина плавал хорошо. Употреблял спиртные напитки. Был неагрессивным и довольно осторожным человеком.

Установлено, что на момент гибели молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения — в крови было 2.6 промилле алкоголя.

Родной брат погибшего намерен требовать моральную компенсацию в размере 20 000 деноминированных рублей, а также 250 рублей за услуги юриста. Такую сумму он обосновал депрессией и нравственными страданиями.

Мать погибшего не верит, что ее сын утонул сам. Она также будет требовать от обвиняемого моральную компенсацию в 20 000 рублей, а также возмещение расходов на погребение — 1975 рублей.

В суде объявлен перерыв, слушание по делу продолжится 29 декабря.