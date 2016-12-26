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Трактор для гимназии и повышение окладов на 15%. В цеху МТЗ прошел концерт с оркестром Финберга
27.12.2016 17:08 — Новости Общества | Tut.by
Во вторник, 27 декабря, в цеху сборки тракторов для работников МТЗ прошел предновогодний концерт Национального академического оркестра под руководством Михаила Финберга. Какие еще подарки для рабочих и для деревенской гимназии-интерната подготовило руководство Тракторного — в репортаже TUT.BY.
Гендиректор МТЗ: «Мы смогли закончить год с прибылью»
Огромный фургон техники оркестра стоит около цеха, куда постепенно собираются люди. На несколько часов сотрудников завода сняли с работы для новогоднего праздника. В импровизированном зале собрались сотни людей.
Перед выступлением артистов на сцену поднялся генеральный директор предприятия Федор Домотенко и поздравил с наступающим Новым Годом и Рождеством. Гендиректор отметил, что год для завода выдался непростым.
— Этот год показал, что у нас не только есть возможность выдержать натиск внешних экономических условий, в непростых условиях мы смогли собраться выдержать и закончить, самое главное, год с прибылью.
Кроме того, Домотенко порадовал рабочих новостью о повышении зарплаты.
— Прибыль говорит о том, что у нас есть возможность улучшить показатель заработной платы. Я вам объявляю, что с 1 января подписан приказ о повышении тарифных ставок на 15%.
В цеху раздаются аплодисменты. После такого заявления мужчина и женщина в спецовках говорят: «Давно пора! За всю-то историю. Для нас это самое главное, столько лет проработали — отдали здоровье».
Домотенко вспомнил об успехах за год и напомнил, что к 70-летию завода в мае
Гендиректор со сцены также наградил работников завода Орденом Почета и Медалью «За трудовые заслуги».
Новогодний подарок завод подготовил не только для своих работников, но и для воспитанников шумилинской гимназии-интерната. С письмом к руководству обращалась директор учреждения Лариса Молодечкина. От МТЗ на концерте она получила подарочный сертификат для гимназии на трактор Belarus 320.4. По ее словам, подарок стал довольно неожиданным.
«Я только на 5% надеялась, что мы получим такой шикарный подарок — трактор! У нас 10 гектаров земли, которую мы обрабатываем при помощи наших шефов. Трактор — это действительно чудесный подарок на Новый год», — сказала директор гимназии.
А 33 воспитанникам сельского учреждения, которых тоже пригласили на концерт, Дед Мороз на мини-тракторе вручил подарки.
Би-2 и Лепс под оркестр Финберга
После награждений и новогодних подарков Михаил Финберг объявляет первые композиции. По его словам, работники завода хотели услышать песни группы Би-2 в обработке оркестра. Музыканты исполнили «Варвару» и «Моя любовь», а «Полковнику никто не пишет» Финберг посвятил генеральному директору предприятия.
Кроме того, музыканты спели еще несколько известных композиций — от итальянской «Cosa sei» и до одной из финальных «Рюмки водки» Лепса.
Несколько популярных композиций немного растормошили заводских. Кто-то столпился под обогревателями у стен, кто-то танцует на импровизированном танцполе, некоторые звонят знакомым, рассказывают о выступлении артистов и говорят: «На, слушай!» и поднимают вверх телефон.
Оркестр, кстати, довольно часто выступает на региональных предприятиях и на МТЗ.
«У нас такой закон в оркестре — мы работаем с трудовыми коллективами. Мы работаем с БелАЗ, на БМЗ, мы работаем с Мозырьским нефтеперерабатывающим заводом 30 лет подряд!», — говорит нам художественный руководитель оркестра Михаил Финберг.
Но если в прошлом году такой концерт на МТЗ был благотворительным, то в этот раз музыканты не остались без вознаграждения.
«Есть указ президента, который регулирует всю эту дружбу, которая раньше была благотворительной, сейчас надо за это платить», — пояснил Финберг.
Рабочие завода: «Концерт на высшем уровне»
По цеху разносится «Volare, oh oh. Cantare, oh oh oh». Некоторые рабочие начинают активно танцевать. Чуть поодаль от толпы издалека за выступлением наблюдают рабочие. Две Валентины и Наталья делятся с нами впечатлениями: «Хорошие музыканты, все так красиво. Нам, конечно, понравилось. Руководство нас тоже порадовало, хотелось бы, чтобы все, что пообещали, исполнилось в следующем году».
Аня и Татьяна на заводе работают 9 лет и выступлением оркестра тоже остались довольны: «Концерт на высшем уровне, хорошие музыканты. Очень приятно получить такой подарок. А новость о прибавке просто отличная, сразу хорошее настроение появилось на Новый год».
Артисты порадовали и генерального директора Федора Домотенко, которого в конце пригласили на сцену спеть вместе со всеми «Мы желаем счастья вам».
«Я не судья, но количество людей, которые здесь находятся — показатель того, что концерт всем нравится. Приглашать Финберга к нам — это такая традиция, мы не будем ее изменять. Он уже несколько лет выступает здесь», — сказал Домотенко.
Нарядные музыканты разбежались, первые лица и рабочие покинули здание, а цех сборки тракторов начал подготовку ко второй смене — отрабатывать будут во вторую смену.
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Как прошло торжественное мероприятие прямо в сборочном цеху МТЗ - в репортаже TUT.BY.
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