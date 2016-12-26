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Трактор для гимназии и повышение окладов на 15%. В цеху МТЗ прошел концерт с оркестром Финберга

27.12.2016 17:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Во вторник, 27 декабря, в цеху сборки тракторов для работников МТЗ прошел предновогодний концерт Национального академического оркестра под руководством Михаила Финберга. Какие еще подарки для рабочих и для деревенской гимназии-интерната подготовило руководство Тракторного — в репортаже TUT.BY.


Гендиректор МТЗ: «Мы смогли закончить год с прибылью»

Огромный фургон техники оркестра стоит около цеха, куда постепенно собираются люди. На несколько часов сотрудников завода сняли с работы для новогоднего праздника. В импровизированном зале собрались сотни людей.


Перед выступлением артистов на сцену поднялся генеральный директор предприятия Федор Домотенко и поздравил с наступающим Новым Годом и Рождеством. Гендиректор отметил, что год для завода выдался непростым.

— Этот год показал, что у нас не только есть возможность выдержать натиск внешних экономических условий, в непростых условиях мы смогли собраться выдержать и закончить, самое главное, год с прибылью.


Кроме того, Домотенко порадовал рабочих новостью о повышении зарплаты.

— Прибыль говорит о том, что у нас есть возможность улучшить показатель заработной платы. Я вам объявляю, что с 1 января подписан приказ о повышении тарифных ставок на 15%.


В цеху раздаются аплодисменты. После такого заявления мужчина и женщина в спецовках говорят: «Давно пора! За всю-то историю. Для нас это самое главное, столько лет проработали — отдали здоровье».


Домотенко вспомнил об успехах за год и напомнил, что к 70-летию завода в мае прошел День открытых дверей. Тогда людей впервые свободно пустили посмотреть в цех сборки тракторов на производство. 29 мая 2017 года такое мероприятие повторится для всех желающих.

Гендиректор со сцены также наградил работников завода Орденом Почета и Медалью «За трудовые заслуги».


Новогодний подарок завод подготовил не только для своих работников, но и для воспитанников шумилинской гимназии-интерната. С письмом к руководству обращалась директор учреждения Лариса Молодечкина. От МТЗ на концерте она получила подарочный сертификат для гимназии на трактор Belarus 320.4. По ее словам, подарок стал довольно неожиданным.

«Я только на 5% надеялась, что мы получим такой шикарный подарок — трактор! У нас 10 гектаров земли, которую мы обрабатываем при помощи наших шефов. Трактор — это действительно чудесный подарок на Новый год», — сказала директор гимназии.

А 33 воспитанникам сельского учреждения, которых тоже пригласили на концерт, Дед Мороз на мини-тракторе вручил подарки.


Би-2 и Лепс под оркестр Финберга

После награждений и новогодних подарков Михаил Финберг объявляет первые композиции. По его словам, работники завода хотели услышать песни группы Би-2 в обработке оркестра. Музыканты исполнили «Варвару» и «Моя любовь», а «Полковнику никто не пишет» Финберг посвятил генеральному директору предприятия.

Кроме того, музыканты спели еще несколько известных композиций — от итальянской «Cosa sei» и до одной из финальных «Рюмки водки» Лепса.


Несколько популярных композиций немного растормошили заводских. Кто-то столпился под обогревателями у стен, кто-то танцует на импровизированном танцполе, некоторые звонят знакомым, рассказывают о выступлении артистов и говорят: «На, слушай!» и поднимают вверх телефон.


Оркестр, кстати, довольно часто выступает на региональных предприятиях и на МТЗ.

«У нас такой закон в оркестре — мы работаем с трудовыми коллективами. Мы работаем с БелАЗ, на БМЗ, мы работаем с Мозырьским нефтеперерабатывающим заводом 30 лет подряд!», — говорит нам художественный руководитель оркестра Михаил Финберг.


Но если в прошлом году такой концерт на МТЗ был благотворительным, то в этот раз музыканты не остались без вознаграждения.

«Есть указ президента, который регулирует всю эту дружбу, которая раньше была благотворительной, сейчас надо за это платить», — пояснил Финберг.


Рабочие завода: «Концерт на высшем уровне»

По цеху разносится «Volare, oh oh. Cantare, oh oh oh». Некоторые рабочие начинают активно танцевать. Чуть поодаль от толпы издалека за выступлением наблюдают рабочие. Две Валентины и Наталья делятся с нами впечатлениями: «Хорошие музыканты, все так красиво. Нам, конечно, понравилось. Руководство нас тоже порадовало, хотелось бы, чтобы все, что пообещали, исполнилось в следующем году».


Аня и Татьяна на заводе работают 9 лет и выступлением оркестра тоже остались довольны: «Концерт на высшем уровне, хорошие музыканты. Очень приятно получить такой подарок. А новость о прибавке просто отличная, сразу хорошее настроение появилось на Новый год».


Артисты порадовали и генерального директора Федора Домотенко, которого в конце пригласили на сцену спеть вместе со всеми «Мы желаем счастья вам».

«Я не судья, но количество людей, которые здесь находятся — показатель того, что концерт всем нравится. Приглашать Финберга к нам — это такая традиция, мы не будем ее изменять. Он уже несколько лет выступает здесь», — сказал Домотенко.

Нарядные музыканты разбежались, первые лица и рабочие покинули здание, а цех сборки тракторов начал подготовку ко второй смене — отрабатывать будут во вторую смену.


 
Теги: Новости
 
 
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Как прошло торжественное мероприятие прямо в сборочном цеху МТЗ - в репортаже TUT.BY.

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