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Председатель Госпогранкомитета Мальцев ушел в отставку по возрасту

27.12.2016 17:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Леонид Мальцев ушел в отставку по возрасту, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе президента республики.

Председатель Госпогранкомитета Мальцев ушел в отставку по возрасту
© Sputnik / Виктор Толочко
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Указ об освобождении главы ГПК от должности президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 27 декабря.

"Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия", — сказали в пресс-службе.

Генерал-полковник Мальцев возглавлял ГПК с ноября 2013 года. Имеет ученую степень кандидата социологических наук и доктора политических наук, является действительным членом Академии военных наук Российской Федерации.

В белорусской армии Мальцев был заместителем командующего 28-й армией, начальником Главного штаба ВС, а затем министром обороны.

 
Теги: Минск
 
 
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Указ об отставке Мальцева президент республики подписал 27 декабря, за экс-председателем ГПК сохранили право носить военную форму одежды и знаки различия.

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