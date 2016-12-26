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Председатель Госпогранкомитета Мальцев ушел в отставку по возрасту
27.12.2016 17:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Леонид Мальцев ушел в отставку по возрасту, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе президента республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Указ об освобождении главы ГПК от должности президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 27 декабря.
"Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия", — сказали в пресс-службе.
Генерал-полковник Мальцев возглавлял ГПК с ноября 2013 года. Имеет ученую степень кандидата социологических наук и доктора политических наук, является действительным членом Академии военных наук Российской Федерации.
В белорусской армии Мальцев был заместителем командующего 28-й армией, начальником Главного штаба ВС, а затем министром обороны.
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Указ об отставке Мальцева президент республики подписал 27 декабря, за экс-председателем ГПК сохранили право носить военную форму одежды и знаки различия.
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