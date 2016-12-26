МИНСК, 27 дек — Sputnik. Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Леонид Мальцев ушел в отставку по возрасту, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе президента республики.



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Указ об освобождении главы ГПК от должности президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 27 декабря.

"Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия", — сказали в пресс-службе.

Генерал-полковник Мальцев возглавлял ГПК с ноября 2013 года. Имеет ученую степень кандидата социологических наук и доктора политических наук, является действительным членом Академии военных наук Российской Федерации.

В белорусской армии Мальцев был заместителем командующего 28-й армией, начальником Главного штаба ВС, а затем министром обороны.