Многих гомельчан интересует, как будет застраиваться Гомель в 2017 году. Особенно после корректировки генерального плана. Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома Кирилл Гапеев ответил на вопросы гомельчан во время прямой линии, организованной газетой «Гомельская праўда».





— Мохорева Татьяна Николаевна звонит. Интересует, будут ли расширяться улицы Бочкина и Богдана Хмельницкого? И будут ли там сносить дома? Наш дом находится прямо на перекрестке этих улиц.

— По генеральному плану в районе улицы Богдана Хмельницкого запланировано строительство многоквартирного жилья и расширение самой улицы до 60 метров (6 полос). Улица Бочкина тоже подлежит расширению. Если ваш участок расположен на пересечении этих двух улиц, то дом попадает под снос. Но это не значит, что вы на своем участке ничего не можете делать. Если хотите построить недостающие бытовые помещения (кухню, ванную, топочную, санитарный узел), а также подключить инженерные коммуникации (воду, свет, газ), обращайтесь в администрацию района за разрешением на постройку. При наличии чердака разрешено в его объеме сделать второй этаж. Пока сроков для сноса нет. В случае принятия такого решения к вам придет письменное уведомление, что дом изымается, это произойдет в течение двух лет.

— Вас беспокоит Антон Антонович Михеев, житель Центрального района Гомеля. Возобновят ли строительство Восточного обхода города, которое было приостановлено в прошлых годах? И когда будет возведена поликлиника в районе Волотовы по улице Мазурова?

— Восточный обход запланирован всеми генеральными планами города, поэтому он, несомненно, будет достроен. Но пока для этого нет финансирования. Как только оно появится, сразу приступим к работе. Что касается поликлиники, то управление архитектуры горисполкома не является заказчиком конкретно этого объекта, но она также будет достроена.

— Ольга Николаевна, жительница улицы Песина, дом 60. Вопрос по нашему частному сектору, расположенному возле университета имени Скорины. Там застройка 1920-х годов, она требует капитального ремонта. Но жильцы сейчас на рас­путье: вкладывать большие деньги в капитальный ремонт или чего-то ждать?

— К сожалению, сказать, что жителям улицы можно спокойно вкладывать деньги в реставрацию или капитальный ремонт жилья, нельзя. По регламенту генерального плана здесь предусмотрено строительство многоэтажного жилья, детских садов, расширение уже имеющихся учебных учреждений, в частности ГГУ имени Франциска Скорины. Город не может разрешить строить что-то новое на данных участках. Но производить текущий поддерживающий ремонт — менять кровлю, полы, заменить материал стен — разрешено. Если у вас, к примеру, нет кухни, ванной или санузла, эти помещения также позволено минимально пристроить. К тому же в объеме чердака можно сделать второй этаж. В любом случае рекомендую прийти на прием к главному архитектору и узнать о перспективе того или иного участка.

— А что со сроками? Когда нам этого сноса ждать?

— Конкретных сроков нет, строительство может и не прийти в ближайшее время, но при появлении конкретного застройщика такое решение может быть принято.

— Владимир Позняк на линии. Скажите, пожалуйста, планируется ли детский сад или школа в 104-м микрорайоне?

— Запланировано и то, и другое. Если вы живете в том районе, то можете видеть большие незастроенные участки. Вот там по планам и будут учреждения.

— Жительница Советского района, улица Давыдов­ская, Людмила Кузнецова. Ответьте, пожалуйста, планируется ли в 2017 году строительство домов по улице Косарева в районе частного сектора?

— Эта площадка всегда рассматривалась для строитель­ства многоэтажного жилья. Но в следующем году строительство пока не планируется.

— Где еще в нашем районе появятся новые дома?

— Возле 59-го микрорайона, Шведская горка, будут микрорайоны 59-а и 59-б на намыве. Также рассматривается возведение микрорайона Южный после подготовки территории — это в районе областной больницы возле нового подъезда к микрорайону 59.

— А возле гипермаркета «Гиппо» и на Солнечной?

— Если смотреть на карту города, то в этих местах массово строить уже и негде. Точечно, возможно, появятся дома, но крупной застройки не будет.

Гомельчанка из микрорайона Хутор поинтересовалась, когда построят школы в 94-м и 96-м микрорайонах? Включены ли они в смету (финансирование) на 2017 год?

— Проектом детальной планировки и застройки микрорайонов 94 и 96, в том числе Хутор, предусмотрено строительство детских садов и школ. Они будут построены, как только на них выделят финансирование. Поскольку микрорайон Хутор был запроектирован раньше, чем 94-й и 96-й, то по плану учреждение будет расположено в районе искусственного озера недалеко от церкви.

— Жительница улицы Пушкина. Знаем, что нашу улицу не будут расширять. Но что с улицей Волотовской? Куда пойдет расширение после улицы Подгорной?

— Предусмотрено расширение Волотовской до улицы Советской до четырех полос. Работы планируется провести уже в следующем году. Что касается улицы Пушкина, как уже неоднократно говорилось, ее расширение не планируется. Все работы проводятся в соответствии с утвержденной градостроительной документацией: генеральным планом, откорректированным в 2015 году, недавно утвержденным президентом, проектом детальной планировки центральной части города, разработанным на основании генплана.

— Виктория (улица Крестьян­ская, 40). Огорчена тем, что вырубили деревья по Интернациональной. Интересует, будут ли проводиться какие-то ремонтные работы на дороге возле Центрального рынка? Надеюсь, не тронут деревья перед домом. Они единственные спасают нас от шума.

— Если и будут производиться какие-либо работы, то только обычный ремонт дорожного покрытия. Что-то глобальное, к примеру, расширение дороги до четырех полос, там не планируется. При разработке какого-либо масштабного проекта мы всегда стараемся сохранить насаждения. В противном случае высаживаются компенсационные посадки: если нет возможности посадить дерево возле дороги, то оно обязательно появится максимально близко к тому месту, где было убрано.

— Гомельчанка беспокоит. Планируется ли строитель­ство продуктовых магазинов по проспекту Ленина? Может, «Еврооопт» или «Алми»? Магазинов с большим выбором продуктов не хватает. Центральный рынок работает только до 15.00, а в «Мартине» не всегда устраивает ассортимент.

— Градостроительной документацией не предусмотрено строительство магазинов на проспекте Ленина, но в настоящее время все больше и больше квартир на первых этажах выводится из жилого фонда и становится магазинами. Возможно, предприниматели и организуют в этих помещениях торговые точки, в дополнение к уже существующим.

— Частенько приезжаю к друзьям в Гомель. Меня поражает, как они терпят то, что у них из окна видна реклама батончиков «Спартак» (Речицкий проспект, дом 63, корпус 1). Мало того, она в темное время суток подсвечивается. И никакие шторы не спасают. Может, можно ее куда-нибудь переместить?

— К сожалению, заставить рекламодателей переместить рекламу мы не можем. Понимаю, зимой проблема с подсветкой этого щита особенно ощущается. Но мы подробнее рассмотрим ситуацию и пообщаемся с компанией. Возможно, получится немного приглушить освещение.

— Виталий с улицы Мазурова. Единственный вопрос: кто планирует размещение пешеходных дорожек? У нас вытоптано столько народных троп. Можно их закатать в асфальт, чтобы люди нормально ходили, а не наворачивали круги вокруг домов?

— Что касается пешеходных дорожек в районе улицы Мазурова, то большая часть «народных троп» возникает в местах, где еще не полностью завершилась застройка. Если речь идет о 18-м микрорайоне, то там будет расположено три 24-этажных жилых дома со встроенными магазинами и полуподземной парковкой. В рамках строительства этих объектов предусмотрено благоустройство прилегающей территории, которое включает пешеходные дорожки. Поэтому сейчас нет смысла закатывать в асфальт так называемые народные тропы. Дело в том, что при проектировании тот же архитектор обращает внимание на удобство подхода к жилым домам, магазинам и остановкам в целом для всего макрорайона. Но если оказывается, что людям предпочтительнее протоптать свою дорогу, тогда районные администрации принимают соответствующее решение асфальтировать.