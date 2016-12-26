Яну шесть лет. Выглядит он младше, но планы на этот год у него серьезные: немного подрасти и многое успеть. Ведь предстоящий 2017-й будет для мальчишки по-настоящему новым и особенным. В сентябре ребенку пересадили почку, и он больше не привязан к аппарату гемодиализа. Утром костюм на елку в РНПЦ трансплантологии органов и тканей ему помогала выбрать мама Алеся. Она же помогает скромняге-сыну озвучить и главное на предстоящие праздники желание — конструктор.





С Алесей и Яном мы стоим у входа в конференц-зал РНПЦ, за дверью совсем скоро начнется представление. Рядом елка, вокруг много детей. Знакомьтесь: Макар — в 2012-м ему пересадили печень, Анастасия — такую же операцию ей сделали в 2014-м, Владислав — в 2015-м пережил трансплантацию почки, а еще Лена, Тимофей, Кирилл, Егор…





Их имена можно называть еще и еще: ведь детям в Беларуси проведено уже более ста трансплантаций почек и более 50 — печени. Фрагменты печени малышам в основном пересаживали от мам и пап.

Позже мы спросим у этих ребят о мечтах. Машинка, кукла, конфеты, и вдруг — пылесос. А потом и совсем неожиданно: «Главный подарок я уже получил — это вторая жизнь».

— Дети, которые прошли через трансплантацию, взрослеют быстрее, — говорит Алеся. — На приемах у доктора, например, наш Ян никогда не капризничает. За пять лет, столько он был привязан к аппарату гемодиализа, запомнил: врачей нужно слушаться. Этим летом, если все будет хорошо, впервые всей семьей поедем в путешествие.





Для второклассника Коли Сергеенкова из Речицы путешествие началось еще вчера. В одиннадцать вечера с папой Сергеем они сели в поезд, чтобы сегодня утром проснуться в уже Минске. Сын кажется неразговорчивым или просто устал.

Папа поддерживает ребенка — они друзья: в 2010-м году мальчику пересадили часть отцовской печени. Коля — первый в стране ребенок, которому сделали родственную трансплантацию этого органа.





— У малыша был рак, мы лежали в детской онкологии. Врачи сами выбрали нас для операции, — каждый из тех дней Сергей помнит детально. — 22 мая Коле исполнилось два года, а 28-го прошла пересадка. Теперь он и бегает, и в школу ходит, хотя шесть лет назад пришлось заново учиться ходить.





Сегодня до праздника Коля с папой уже успели сдать анализы, съездить в одну больницу за таблетками и в другую на консультацию.

Позже о таких ребятах, как Коля, Олег Руммо, руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей, скажет коротко и в точку — герои.





— Большинство из вас знают, что такое чудо, потому что с вами это чудо уже произошло, — начал свое выступление Олег Руммо. — Сегодня для всего нашего центра очень большой праздник: новогодняя елка для детей, которые живут в нашей стране с пересаженными органами. Это уже более 160 маленьких героев, которые были на волосок от смерти. Сегодня это совершенно полноценные, активные и очень веселые ребята.























Подумать по-другому про Варвару Купцову и не получится. Она в короне, белом пышном платье и хочет «вырасти принцессой».

Когда-то, когда этой будущей красавице было всего девять месяцев, она заболела желтухой, переросшей в цирроз. Тогда ей и пересадили часть маминой печени. А сегодня они с мамой выбирали в шкафу самое нарядное платье для праздника.





— Каждый день я пытаюсь доказать, что второй шанс в жизни дается не просто так, — говорит Евгений Смирнов, первый ребенок, которому в Беларуси пересадили печень. Было это в 2008-м, Жене исполнилось 16. Осенью он мечтал переехать в Минск, в Школу олимпийского резерва, а летом отравился грибами. Потом была кома и операция. Сейчас ему 24 и в 2020-м он мечтает выступать на Летних Паралимпийских играх.

— Мне важно найти себя и доказать, что я заслужил это право — жить.