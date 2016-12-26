В Беларуси станут значительно доступнее свободные экономические зоны. Теперь, чтобы открыть предприятие, инвестору достаточно иметь полмиллиона евро. Раньше эта сумма была в два раза больше, передает телеканал «МИР 24».

Кроме того, предприятия-резиденты освободят от арендной платы на земельные участки. Об этом говорил сегодня глава Беларуси Александр Лукашенко на совещании о конкурентоспособности свободных экономических зонах .

Условия для них надо сделать равноценными. Однако, предупредил президент, интересы государства и людей должны быть выше бизнеса.

«Но больше всего меня поразила средняя заработная плата в свободных экономических зонах, где компании небедные. Руководители этих предприятий и компаний тоже небедные. Но зарплата там примерно 350 долларов. Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют», - заявил Александр Лукашенко.

Сейчас в Беларуси действуют шесть свободных экономических зон, в которых работают более ста двадцати тысяч человек.