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Свободные экономические зоны в Беларуси станут доступнее

27.12.2016 20:19 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси станут значительно доступнее свободные экономические зоны. Теперь, чтобы открыть предприятие, инвестору достаточно иметь полмиллиона евро. Раньше эта сумма была в два раза больше, передает телеканал «МИР 24».

Кроме того, предприятия-резиденты освободят от арендной платы на земельные участки. Об этом говорил сегодня глава Беларуси Александр Лукашенко на совещании о конкурентоспособности свободных экономических зонах.

Условия для них надо сделать равноценными. Однако, предупредил президент, интересы государства и людей должны быть выше бизнеса.

«Но больше всего меня поразила средняя заработная плата в свободных экономических зонах, где компании небедные. Руководители этих предприятий и компаний тоже небедные. Но зарплата там примерно 350 долларов. Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют», - заявил Александр Лукашенко.

Сейчас в Беларуси действуют шесть свободных экономических зон, в которых работают более ста двадцати тысяч человек.

 
 
Ссылка на источник 42
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В настоящий момент Беларуси действуют шесть свободных экономических зон, в них работаю более ста двадцати тысяч человек.

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