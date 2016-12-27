Минский проспект Независимости, представляющий собой, по мнению специалистов, настоящую жемчужину архитектуры соцреализма, многими горожанами совершенно не воспринимается как памятник. Более того, эксперты серьезно озабочены сохранностью этого и нескольких подобных ансамблей. Об этом пишет « СБ «Беларусь Сегодня ».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Эксперты обеспокоены сохранностью проспекта настолько, что предлагают его в номинацию для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. На уже втором по счету международном научно-практическом семинаре, посвященном данной проблеме, присутствовали участники из Беларуси, России, Украины, Польши, Германии: в Минск съехались профессионалы своего дела, специалисты высочайшего класса — архитекторы, ученые-искусствоведы, исследователи и историки архитектуры.

Проспект Независимости, Карл-Маркс-аллея в Восточном Берлине, Ленинский проспект и Тверская в Москве, Московский проспект и площадь Свободы в Харькове, улица Маршалковская в Варшаве и Крещатик в Киеве — все они, по мнению ученых, могут и должны стать частью серийной транснациональной номинации в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Архитектурное наследие в современном мире нередко оказывается незащищенным. Киевский Крещатик, например, подвергся серьезным перестройкам, главные улицы Москвы также пострадали. Земля в центре любой столицы в условиях капиталистического рынка стоит дорого, и покушения на нее неизбежны, не без горечи констатирует известный специалист в области архитектуры, вице-президент Национального комитета ИКОМОС (Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест) России Наталья Душкина.

— Минск является обладателем совершенно великолепной авеню! Проспект — это, если хотите, позвоночный столб Минска, который с любовью был выстроен в послевоенный период первоклассными архитекторами европейского уровня и столичного масштаба. Я посетила его, заходила в целый ряд зданий. Должна отметить очень высокую сохранность интерьеров (что, как правило, исчезает достаточно быстро, если не принимать соответствующие меры). Для сравнения, первый ряд магазинов на Тверской улице постепенно начинает видоизменяться, в то время как здесь центральные магазины предстают в полном блеске своей подлинности. Включение проспекта Независимости в номинацию ЮНЕСКО удержит его от дальнейшего разрушения новыми постройками.

Конечно, это шедевр ХХ века — расставляет точки над «i» профессор Белорусского государственного университета Игорь Духан.

— Минский проспект Независимости является своеобразным идеальным образцом центральной трассы, аккумулирующей вокруг себя ядро города в урбанизме середины ХХ века. С одной стороны, он несет импульс триумфальной, соцреалистической, социально-утопической интеграции, которая расцвела после победы в Великой Отечественной войне — такой идеальный город, парадиз, выстроенный буквально на пепле. С другой стороны, проспект стал воплощением рафинированной и изящной неоклассической архитектуры, во многом представляющей реализацию принципов лидирующей, важнейшей школы середины ХХ века — школы академика Ивана Желтовского, коллеги и ученики которого работали над проспектом в Минске. В итоге был создан действительно уникальный целостный ансамбль, в котором тем не менее можно прочитать несколько выразительных индивидуальных архитектурных почерков.

Номинация в список ЮНЕСКО будет выстраиваться именно вокруг проспекта Независимости — в силу его неповторимости и сохранности. А присоединение других социалистических магистралей позволит сберечь для потомков архитектуру ХХ века в столицах России, Украины и Польши.

— Как ученые мы сошлись во мнении, что данная номинация может иметь успех, у нее есть потенциал для включения в Список всемирного наследия, — озвучил решение экспертов профессор Майкл Шмидт, член Института управления наследием университета Котбус-Зенфтенберг.