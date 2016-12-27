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"Неделю репетировали с хореографом". Минчанам впервые показали танцы тракторов

27.12.2016 22:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Во вторник, 27 декабря, на площадке возле МТЗ прошел большой праздник с танцами тракторов, лазерным шоу и фейерверком. Как выглядело новогоднее мероприятие в совсем не новогоднюю погоду — в фоторепортаже TUT.BY.


Сегодня на Тракторном весь день проходили различные мероприятия. Так, утром прямо в сборочном цеху для работников выступал оркестр, а во второй половине дня гуляния переместились на площадку возле проходной. Тут установили сцену, палатки с едой и напитками. Для горожан выступали белорусские артисты, но главной изюминкой мероприятия стали танцы тракторов возле новогодней елки.

За рулем шести небольших тракторов были лучшие работники предприятия из разных цехов — Михаил Плехов, Денис Артюх, Павел Сайко, Николай Климашенок, Кирилл Манцер и Владимир Артюшевский. Водители говорят, что неделю репетировали с хореографом и немного волновались, но в итоге все вышло неплохо. Тракторы двигались в определенном порядке под новогодние песни, вальс и танго. Несмотря на дождь, за выступлением наблюдало достаточно зрителей. Многие снимали на телефоны, комментируя возгласами «класс» и «хорошо». Выступление продолжалось около 20 минут, после чего на сцене снова продолжили петь артисты. Завершилось все в 20.00 лазерным шоу и фейерверком.





















 
 
Ссылка на источник 22
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Кроме того, возле МТЗ сегодня было лазерное шоу и фейерверк.

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