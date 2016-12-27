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В гости — с подарками

27.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Новогодние праздники для детворы — незабываемое время сказочных событий, волшебства, подарков. Об этом никогда не забывают и военные, которые традиционно участвуют в проводимой в нашей стране благотворительной акции «Наши дети».

Вот уже десять лет подряд офицеры штаба управления Северо-Западного оперативного командования шефствуют над государственным учреждением образования «Борисовский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации». Здесь развиваются и лечатся дети с особенностями психофизического развития, которые по своим возможностям не могут обучаться в обычных общеобразовательных школах. Как настоящие волшебники, люди в погонах не только дарят им сладкие подарки, но и оказывают посильную благотворительную помощь — приобретают самое необходимое для обучения и реабилитации воспитанников учреждения.

Под занавес уходящего года детей навестили командующий войсками СЗОК генерал-майор Александр Вольфович и его заместители. И, естественно, не с пустыми руками: на закупку подарков коллектив управления объединения выделил необходимые денежные средства.

Генерал-майор Александр Вольфович поздравил ребятишек с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал им здоровья, радости и счастья. Шефы вручили каждому ребенку по заветному набору сладостей. Не забыли «армейские волшебники» осуществить и давнюю мечту педагогов этого учреждения. Спонсоры в погонах презентовали четыре оборудованных стола для детского развивающего обучения.

— Командование СЗОК постоянно оказывает нам посильную помощь. С каждым годом в нашем учреждении все комфортнее и уютнее. Вот и в очередной раз подарки военных сделали для наших воспитанников новогоднюю сказку реальностью, — отметила исполняющая обязанности директора ГОУ «Борисовский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» Людмила Пойта.

Пользуясь случаем, через военную газету Людмила Валерьевна поблагодарила весь коллектив штаба управления оперативного командования за заботу и внимание к нуждам детей и педагогов учреждения.

В свою очередь, детвора подарила желанным гостям прекрасный новогодний спектакль. Дети в силу своих возможностей пели, водили хороводы, рассказывали стихи Снегурочке и Деду Морозу, вовлекали в сказочное действо всех присутствующих.

Ну а лучшей наградой для людей в погонах стали улыбки на лицах их подопечных.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора

 
 
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Новогодние праздники для детворы — незабываемое время сказочных событий, волшебства, подарков. Об этом...

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