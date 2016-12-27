Утро: легкий мороз тронул землю, заковал лужи в тонкую корку льда. Быстрым шагом подхожу к тактическому полю 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра. Там уже развернуты учебные точки, сотня резервистов слушает четкие и громкие указания офицера. Впереди у этих парней — комплексное контрольное занятие.





Что же скрывается за данным термином? За ответом я решил обратиться к заместителю начальника 320‑й школы подготовки специалистов инженерных войск и войск РХБЗ, ВВС и войск ПВО по идеологической работе старшему лейтенанту Александру Портянко — и услышал:

— Сегодня мы подводим своеобразный итог работы с резервистами. Все то, чему их научили за месяц, будет проверено на этом занятии. Главным же испытанием станет обкатка танком…

Спустя считаные минуты двигатели боевых машин взревели, и первый танк двинулся на окоп, в котором стального монстра уже ждал офицер. Традиционно главенствовал общепризнанный методический принцип «Делай, как я!».



Три выстрела по смотровым приборам, меткий бросок имитационной гранаты — и нырок в укрытие. Над головой старшего лейтенанта Портянко проползает, лязгая гусеницами, несколько десятков тонн стали. Через несколько секунд корма танка оказалась за окопом. Еще мгновение — и оттуда бронированный монстр получает еще одну имитационную гранату… Условный противник уничтожен! Как признался офицер, все же главная победа — преодолеть свой страх. Даже для опытных бойцов это непростое испытание.

— Перед обкаткой я прошел теоретическую и практическую подготовку, — пояснил рядовой резерва Павел Тимофеев. — Поэтому, думаю, моих навыков достаточно для успешного выполнения задачи.

На долгую беседу времени не хватило — настала очередь Павла вступить в схватку с мощной боевой машиной. В подтверждение своих слов резервист четко выполнил все необходимые действия, уничтожил бронеобъект.

— Ну как? — интересуюсь у него.

— Сложно описать, эмоций масса! — поделился Павел. А затем полушутя добавил: — Победил и танк, и страх.

Что ж, настало время мне самому пройти это испытание — и поведать от первого лица (так сказать, из окопа), чего стоит «победа над танком».

До этого момента я относил себя скорее к опытным бойцам, но для меня обкатка грозной машиной — первая. Можно сказать, сейчас я точно такой же новобранец, как и резервисты… Надеваю каску, беру в руки автомат, готовлю муляжи гранат. Заняв позицию, вижу, как стальная громада движется на меня.

В голове крутится мысль о том, что вот сейчас многотонный танк проедет у меня прямо над головой… Но на досужие размышления времени не остается! Пора вести огонь по «глазам» танка, а еще атаковать его гранатой.

Отстрелявшись, прячусь на дно окопа, земля сыплется и стучит по каске. Невольно все сильнее вжимаюсь в нее… Пару секунд — и все: время добить условного противника последней гранатой. Бросок, попадание — танк подбит!



…Как ни странно, страха у меня не было. Все сделал как учили. Даже прыгнуть в окоп было куда страшнее…

Испытание броней для меня закончилось — а на полигоне продолжалась боевая учеба. Идем с руководителем занятия к очередной учебной точке.

— Здесь мы отрабатываем тактические эпизоды в ходе ведения общевойскового боя, — рассказал старший лейтенант Александр Портянко. — Обучаем резервистов готовить огневые позиции, действовать по командам и сигналам командира, вести наблюдение, двигаться по полю боя. Что хочу особенно отметить? Все эти парни с высшим образованием — и им действительно интересно. Схватывают учебный материал буквально на лету.

Звучит команда «К бою», и резервисты заняли исходные позиции. Еще курсантом меня учили, что это действо немного похоже на своеобразный танец: два шага влево, два вправо — и виртуозный присед на колено или же падение и объятия с землей… Только вместо звуков музыки — аккомпанемент из взрывов и выстрелов.

Вот и сейчас непрерывно хлопали взрывпакеты, условное поле боя затягивало дымкой. Петляя зигзагами и прикрывая друг друга, резервисты преодолевали минно-взрывное заграждение и занимали позиции для ведения стрельбы. Шквал огня, условный противник разбит…

— На самом деле интересно, — рассказал рядовой резерва Андрей Остапенко. — Нас действительно учат военному делу. До армии я и не знал, насколько сложна военная наука. Например, сбегать несколько раз в атаку — это не просто физически сложно. Здесь нужно постоянно работать головой. Где лучше залечь, как правильно передвигаться, прикрывать товарищей, оценивать ситуацию на поле боя — все это очень важно.

Впереди еще одна учебная точка. Нас приманил слабый дымок костра. Приблизившись, увидели: здесь солдат учат оборудованию дневки, фильтрации воды, разведению костров, рассказывают про солдатский паек и способах его приготовления.

— Научить ребят элементарным вещам, которые позволят им с комфортом пережить любой полевой выход, не менее важно, чем обучить стрельбе из автомата, — пояснил старший лейтенант Александр Портянко. — Ведь сытый и отдохнувший солдат, который сам сможет о себе позаботиться в лесу или в поле, — это боеспособная единица, он сможет эффективно выполнять свои задачи.

Резервисты расположились у костра на небольшой отдых, я решил к ним присоединиться.

— До сборов я проходил интернатуру в Бобруйской городской больнице скорой медицинской помощи имени Морзона, — рассказал рядовой резерва Павел Тимофеев. — Я врач-хирург по специальности. Знания, полученные здесь, точно не будут лишними. На мой взгляд, мужчина должен уметь защитить в нужный момент свою страну.

Занятие подходило к концу. Главная его цель — не только определить уровень подготовки резервистов, но и научить их побеждать собственный страх, действовать в стрессовой ситуации. Что ж, подчеркнем: никто из солдат не отказался пройти обкатку. При этом практически все показали высокие результаты.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора