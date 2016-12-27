В бассейне Центрального Дома офицеров прошли соревнования по плаванию среди структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил и Вооруженных Сил Республики Беларусь. За призовые места сражалось более 80 офицеров, представлявших 21 команду.



По традиции состязания пловцов открывают программу ежегодной спартакиады структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил и Вооруженных Сил. А потому борьба на водных дорожках развернулась нешуточная — каждая команда старалась сделать задел для итогового успеха по сумме всех четырех видов.

В первый день участники боролись за первенство в плавании на 50 метров вольным стилем. Призеры определялись в двух возрастных категориях — до 40 лет и старше.

В «младшем» возрасте безоговорочно лучшим стал прошлогодний победитель соревнований старший лейтенант Клавдий Лаптёнок. Результат офицера, представлявшего команду центра обеспечения безопасности информационных технологий, — 26,8 секунды. Для сравнения: серебряный призер в этой возрастной категории капитан Евгений Кудрейко (команда главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил) затратил на дистанцию на две секунды больше.

А вот в возрастной категории старше 40 лет развязка оказалась куда более драматичной. Лучшее время (32 секунды ровно) показали на «полтиннике» сразу два участника — полковники Андрей Веременков (команда главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил) и Александр Матюшев (сборная департамента транспортного обеспечения Министерства обороны и управления военных сообщений транспортных войск). Однако двоевластия на верхней ступеньке пьедестала почета не случилось — по решению судейской коллегии чемпионом назван полковник Александр Матюшев.

— Эти офицеры из года в год борются за самые высокие места в соревнованиях по плаванию. И борьба эта всегда очень плотная — все решают десятые доли секунды, — отметил главный судья соревнований первый заместитель председателя государственного учреждения «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь» полковник Кирилл Чуприс. — А на этот раз даже секундомер не смог рассудить спортсменов, и нам пришлось, образно говоря, заглянуть в их паспорта. Дело в том, что по правилам соревнований при равенстве результатов более высокое место присуждается участнику, который старше по возрасту.

…В первый соревновательный день, поясним, офицеры не только боролись за личные награды, но и вносили вклад в командную копилку. Спортсменам начислялось определенное количество очков в зависимости от возраста и показанного результата. Места в зачете командного первенства распределялись по ­наибольшей сумме баллов, набранных всеми четырьмя участниками, а также по результатам эстафеты 3 х 50 метров.

Именно в эстафетных заплывах, которые были проведены во второй день соревнований, определились дружины-призеры. Чемпионом стала команда главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил. Второе место — у сборной главного управления строительства и эксплуатации, управления капитального строительства и управления противопожарной защиты и аварийно-­спасательных работ Вооруженных Сил Республики Беларусь. На третью ступень пьедестала почета поднялись офицеры центра обеспечения безопасности информационных технологий.

Эти три команды теперь и лидируют в промежуточной таблице спартакиады структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил и Вооруженных Сил. Однако уже в начале следующего года расклад может измениться: проведение следующего вида состязаний — лыжной эстафетной гонки — запланировано на январь.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора