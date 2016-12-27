Заседание совместного президиума центральных советов оборонных обществ Республики Беларусь и России состоялось в первой половине декабря в Минске. Участие в нем от российской стороны приняли председатель ДОСААФ России генерал-полковник запаса Александр Колмаков, его заместители генерал-лейтенанты запаса Николай Стаськов и Александр Усков. От ДОСААФ Республики Беларусь в заседании совместного президиума участвовали председатель Центрального совета оборонного общества генерал-майор запаса Иван Дырман, его заместители полковники запаса Владимир Сероштан, Виктор Сержан, Алексей Мирошниченко, Андрей Горбатовский и Александр Драгун.