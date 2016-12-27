﻿﻿ В интересах региональной группировки войск. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В интересах региональной группировки войск

27.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Заседание совместного президиума центральных советов оборонных обществ Республики Беларусь и России состоялось в первой половине декабря в Минске. Участие в нем от российской стороны приняли председатель ДОСААФ России генерал-полковник запаса Александр Колмаков, его заместители генерал-лейтенанты запаса Николай Стаськов и Александр Усков. От ДОСААФ Республики Беларусь в заседании совместного президиума участвовали председатель Центрального совета оборонного общества генерал-майор запаса Иван Дырман, его заместители полковники запаса Владимир Сероштан, Виктор Сержан, Алексей Мирошниченко, Андрей Горбатовский и Александр Драгун.


С докладом на заседании совместного президиума ­выступает Александр Драгун

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заседание совместного президиума центральных советов оборонных обществ Республики Беларусь и России...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Крепче за руль держись, спортсмен!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика