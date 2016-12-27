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Крепче за руль держись, спортсмен!

27.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Торжественное открытие нового многофункционального спорткомплекса — филиала Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы (СДЮСТШ) по автомотоспорту ДОСААФ состоялось недавно в Ошмянах.

Участие в мероприятии приняли председатель Ошмянского районного исполнительного комитета Мирослав Саросек и его заместитель Александр Саванец, председатель Центрального совета ДОСААФ генерал-майор запаса Иван Дырман и его заместители Алексей Мирошниченко и Владимир Сероштан, а также другие должностные лица.


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Торжественное открытие нового многофункционального спорткомплекса — филиала Специализированной...

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