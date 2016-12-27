Торжественное открытие нового многофункционального спорткомплекса — филиала Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы (СДЮСТШ) по автомотоспорту ДОСААФ состоялось недавно в Ошмянах.

Участие в мероприятии приняли председатель Ошмянского районного исполнительного комитета Мирослав Саросек и его заместитель Александр Саванец, председатель Центрального совета ДОСААФ генерал-майор запаса Иван Дырман и его заместители Алексей Мирошниченко и Владимир Сероштан, а также другие должностные лица.