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Сто деревьев жизни Ильи Проваторова

27.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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С Ильей Иосифовичем Проваторовым мне посчастливилось познакомиться в период его работы в Минском аэроклубе ДОСААФ. Повод был достойный — ветерану Великой Отечественной войны и оборонного общества, почетному члену ДОСААФ капитану в отставке Илье Проваторову было предложено вручить стипендию имени космонавта Владимира Ковалёнка, учрежденную ДОСААФ, лучшему курсанту авиационного факультета Военной академии.

Эта церемония проводится ежегодно. Первую такую стипендию будущим военным летчикам-белорусам вручал наш земляк — летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза генерал-полковник в отставке Владимир Васильевич Коваленок. После этого из года в год стипендиатов награждали самые авторитетные авиаторы страны. Вот в их числе абсолютно заслуженно оказался и Илья Проваторов.

Трудно представить, но факт налицо: Илья Проваторов проработал в Минском аэроклубе ДОСААФ ни много ни мало 58 лет! Даже в свои 94 года Илья Иосифович еще трудился аккумуляторщиком-компрессорщиком в родной организации, являясь живой легендой и своеобразной визитной карточкой аэроклуба.


Илья Проваторов перед полетами

 
Теги: знакомства
 
 
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