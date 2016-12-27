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Радио «МИР» в Беларуси дарит водителям живые елки

27.12.2016 23:32 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске в преддверии Нового года радио «МИР» и столичная Госавтоинспекция поздравляют автомобилистов с помощью необычной акции, передает телеканал «МИР 24».

Три дня накануне волшебного зимнего праздника водителям будут вручать приятные сувениры, в том числе живую елку. Получат подарки только те, у кого с документами все в порядке.

«Обычно, когда останавливает ГАИ, ждешь чего-нибудь неприятного. И вот в первый раз в моей жизни произошел приятный сюрприз от ГАИ. Вам спасибо за это!», - поделился автовладелец.

За время акции планируется раздать 60 елок.

 
Теги: Минск
 
 
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Подарки от Госавтоинспекции достанутся только тем водителям, у кого нет проблем с документами.

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