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Радио «МИР» в Беларуси дарит водителям живые елки
27.12.2016 23:32 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске в преддверии Нового года радио «МИР» и столичная Госавтоинспекция поздравляют автомобилистов с помощью необычной акции, передает телеканал «МИР 24».
Три дня накануне волшебного зимнего праздника водителям будут вручать приятные сувениры, в том числе живую елку. Получат подарки только те, у кого с документами все в порядке.
«Обычно, когда останавливает ГАИ, ждешь чего-нибудь неприятного. И вот в первый раз в моей жизни произошел приятный сюрприз от ГАИ. Вам спасибо за это!», - поделился автовладелец.
За время акции планируется раздать 60 елок.
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